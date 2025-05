Nổi lên từ ca khúc Tình anh, Đình Dũng ngay lập tức trở thành một cái tên được nhiều khán giả chú ý. Giọng hát trữ tình đầy sự mộc mạc, chân thành và rất ngọt ngào, lãng mạn đã chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả cả nước.

Tính cách khiêm nhường, ít nói và sống nội tâm, Đình Dũng thường sáng tác những ca khúc nhạc tình nhẹ nhàng, lãng mạn với những ca từ gần gũi với đời sống như Câu hẹn câu thề, Đừng hẹn kiếp sau, Đế vương, Tướng quân, Sai lầm của anh, Tránh duyên… Trong đó, ca khúc Tình anh và bài hát Đế vương nhanh chóng trở thành Hit trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí MV Đế vương đã đạt 145 triệu view, hay ca khúc Sai lầm của anh đạt 157 triệu lượt nghe trên Mp3 Zing,…

Đình Dũng sinh năm 1992 tại Lào Cai, anh có niềm đam mê âm nhạc cùng với đó là tài năng vốn có của mình về ca hát. Từ nhỏ Đình Dũng đã thường xuyên tham gia các buổi giao lưu văn nghệ tại trường. Ngoài giọng hát hay, ngoại hình sáng trên sân khấu cũng giúp anh thuận lợi hơn trên con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Đình Dũng từng theo học ngành Sư phạm âm nhạc và tiếp tục thi vào khoa Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Niềm đam mê cháy bỏng ấy đã thôi thúc anh theo đuổi con đường nghệ thuật với mong muốn trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ cống hiến hết mình cho nền âm nhạc.

Những năm gần đây, Đình Dũng tiếp tục tung ra các ca khúc và cũng ngay lập tức trở thành hit được nhiều ca sĩ nổi tiếng cover lại như Tình em, Anh thương em còn non dại, Anh không tha thứ… Nhiều bản karaoke cũng được nhiều kênh âm nhạc tung ra để đáp ứng nhu cầu được hát nhạc Đình Dũng của đông đảo khán giả.

Đình Dũng vẫn trình diễn trong các chương trình ca nhạc nhưng lại hiếm khi tổ chức show cho riêng mình. Nhưng lần này anh quyết định tổ chức đêm nhạc để phục vụ công chúng; đó là đêm nhạc Tình Anh - do phòng trà Trăng Trà Cổ (Công Ty TNHH truyền thông và sự kiện An An) tổ chức tại sân khấu Bể Bơi Ngọc Trai - khu đô thị cao cấp Trà Cổ Long Beach Luxury - Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sân khấu Phòng trà Trăng Trà Cổ nằm sát bãi biển Trà Cổ thơ mộng; sân khấu ngoài trời hưởng trọn làn gió mát từ biển thổi vào. Không gian đẹp lãng mạn ấy sẽ góp phần tăng thêm cảm xúc tuyệt vời cho khán giả thưởng thức đêm nhạc Tình anh.

Đêm nhạc Tình anh là tin vui cho khán giả, bởi rất nhiều du khách đi du lịch Trà Cổ dịp này sẽ có cơ hội được thưởng thức trực tiếp giọng hát của Đình Dũng, đặc biệt là khán giả TP. Móng Cái và các địa phương lân cận.

Linh Nguyễn