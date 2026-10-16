Trong 33 hộ dân ở phường Kim Liên, Hà Nội nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để nhường đất làm trục Quốc lộ 1A chiều nay, hộ nhận nhiều nhất 15 tỷ đồng, ít nhất 100 triệu đồng.

UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) chiều nay tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 38 hộ dân có nhà, đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Lực lượng công an và các bộ phận chuyên môn được huy động tới trụ sở UBND phường để đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân làm thủ tục.

Người dân nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Đoạn Trục không gian Quốc lộ 1A qua phường dài khoảng 1,1km, có diện tích trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m2. Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, khoảng 150 hộ đang sinh sống tại 3 tòa chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ cho biết hôm nay là ngày đầu tiên phường chi trả cho đợt 1.

"Phường đã trả cho 33/38 hộ của đợt 1, với tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng. Trong đó, hộ nhiều nhất là 15 tỷ và ít nhất là 100 triệu", bà Huệ nói.

Mức bồi thường theo đúng phương án, giá trị của đất, tài sản trên đất… theo chính sách giải phóng mặt bằng của Quốc lộ 1A. Các chính sách đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân. Chính vì vậy, người dân vui vẻ, đồng thuận.

Cũng theo lãnh đạo phường, trong tuần tới, phường dự kiến tiếp tục chi trả hơn 200 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 2 cho các hộ có nhà ở riêng lẻ thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án.

Sau khi chi trả, địa phương sẽ làm việc với từng hộ để nhận bàn giao mặt bằng. Từ nay đến ngày 30/10, phường dự kiến tổ chức phá dỡ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch.

Chiều nay, lực lượng công an đảm bảo an ninh nghiêm ngặt tại khu vực chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Với những kiến nghị tiếp theo, đặc biệt tại các khu tập thể cũ, phường tiếp tục báo cáo thành phố, đề xuất phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

"Chúng tôi sẽ đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư", lãnh đạo phường khẳng định.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, được khởi công từ ngày 19/5/2026. Đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị, kết nối vùng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng phía Nam Thủ đô trong giai đoạn mới.

Dự án dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng; triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Tuyến đường có mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h. Theo kế hoạch công bố tại lễ khởi công, công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến hoàn thành năm 2027.