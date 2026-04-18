Khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa) đã hình thành khang trang, nhưng 36 hộ dân vẫn mòn mỏi chờ khoản hỗ trợ làm nhà theo chính sách

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết đơn vị đang hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tham mưu trình HĐND tỉnh cấp kinh phí để sớm triển khai chi trả.

“UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị kéo dài chương trình hỗ trợ năm 2025 sang năm 2026. Khi nghị quyết được thông qua và nguồn kinh phí được bố trí, việc chi trả sẽ thực hiện ngay”, bà Phương thông tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã Trung Thành hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. “Giải pháp bây giờ là làm sao có tiền đến sớm với dân trước mùa mưa bão”, ông Liêm nhấn mạnh.

Nhiều hộ dân tại bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa) đang gặp khó khăn khi khoản hỗ trợ làm nhà theo chính sách chưa được chi trả

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, 36 hộ dân tại bản Sạy (xã Trung Thành) sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét đã được di dời đến khu tái định cư theo dự án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021–2025, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuối năm 2023, trước nguy cơ sạt lở, lũ quét, 36 hộ dân bản Sạy được di dời đến nơi ở mới theo Đề án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021-2025. Cùng với việc cấp đất, người dân được thông tin là sẽ được hỗ trợ từ 50-100 triệu đồng/hộ để làm nhà.

Từ khoảng tháng 9–10/2024, các hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, đến nay, khoản hỗ trợ xây dựng nhà vẫn chưa được chi trả, khiến nhiều hộ phải vay mượn, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND xã Trung Thành đã tổng hợp ý kiến người dân, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân tái định cư.