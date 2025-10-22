Tổng kinh phí phân bổ là 117,45 tỷ đồng, gồm 115,316 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 2,134 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi của địa phương. Khoản kinh phí này được phân bổ trực tiếp cho các xã, phường thay vì qua cấp huyện như trước đây, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn.

Theo phụ lục kèm quyết định, 85 xã, phường được nhận kinh phí tùy theo mức độ nhu cầu và tình hình thực tế. Nhiều xã miền núi được hỗ trợ cao như Kim Tân 6,33 tỷ đồng, Hồi Xuân 5,61 tỷ đồng, Ngọc Lặc 4,59 tỷ đồng; trong khi các phường trung tâm như Sầm Sơn, Hạc Thành, Bỉm Sơn, Tĩnh Gia cũng được bố trí kinh phí hoàn thiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Các lực lượng chức năng cùng chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với việc phân bổ, tỉnh thu hồi hơn 51 tỷ đồng kinh phí còn dư để tái phân bổ cho các địa phương có nhu cầu, đồng thời giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI giám sát việc cấp phát, đảm bảo chi đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.