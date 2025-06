36 thí sinh quốc tế “Cùng nhau tỏa sáng - All To Shine”

Trở lại sau hai mùa tổ chức thành công, cuộc thi năm nay mang chủ đề “Cùng nhau tỏa sáng - All To Shine”, tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh quốc tế tham dự. Sự kiện lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống đẹp và quảng bá du lịch giải trí Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Từ ngày 6/6, top 36 thí sinh sẽ có mặt tại Quy Nhơn và tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm địa phương như tham quan Tượng đài Cha & Con, Tháp đôi Quy Nhơn, Trung tâm khám phá khoa học, Eo Gió - Kỳ Co, Thiền viện Thiên Hưng, Safari FLC, du lịch tàu “Về miền đất võ” và hành trình ẩm thực đặc sắc Food tour.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi bắt đầu bằng lễ trao băng đeo và công bố chính thức bộ vương miện vào sáng 8/6 tại khách sạn FLC City Beach Hotel Quy Nhơn. Vòng thi tài năng diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 9/6, các thí sinh sẽ đến diện kiến lãnh đạo tỉnh Bình Định vào buổi chiều và giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vào cuối giờ chiều.

Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Đạt cùng các siêu mẫu ại TP Quy Nhơn. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn đặc sắc là vòng thi Trang phục dân tộc, tổ chức vào ngày 10/6 tại khuôn viên FLC Resort Quy Nhơn. Sau đó, các thí sinh bước vào buổi thi Bán kết diễn ra chiều ngày 12/6.

Đêm chung kết được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn) vào tối 14/6, hứa hẹn là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của thành phố biển.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong và ngoài nước, như ông Huỳnh Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam, bà Trần Thị Kim Qui - Phó Tổng Thường trực FLC Hotels & Resorts, doanh nhân Đường Thu Hương, Hoa hậu Trái Đất 2021 Destiny Wagner, Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 Đạt Kyo, Á vương Thế giới 2022 Nguyễn Hữu Anh, cùng hai đương kim Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024 Kirsten Dawn và Artyom Feygelman.

Giải thưởng đa dạng, tôn vinh sắc vóc và tài năng

Ngoài hai giải thưởng cao nhất là Mister và Miss Fitness Supermodel World 2025, ban tổ chức sẽ trao 4 giải Á vương và Á hậu theo thứ hạng từ 1 đến 4.

Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng phụ sẽ được vinh danh trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, bao gồm: Trang phục dân tộc đẹp nhất, Trình diễn catwalk ấn tượng nhất, Thí sinh tài năng, Phong cách thời trang nổi bật, Trang phục thể thao đẹp nhất, Trang phục dạ hội ấn tượng, Gương mặt ăn ảnh, Hình thể hài hòa và khỏe đẹp, Thí sinh có sức lan tỏa truyền thông lớn nhất và Thí sinh được yêu thích nhất - kết hợp bình chọn từ khán giả và sự yêu mến từ chính các thí sinh trong cuộc thi.

Đặc biệt, chương trình còn tôn vinh 4 cặp đôi đại sứ đại diện cho các châu lục: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi.

Miss & Mister Fitness Supermodel World 2025 là một sân chơi quốc tế mang đậm tính giao lưu văn hóa - thể thao - thời trang, góp phần thúc đẩy hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng yêu cái đẹp trên thế giới.

Nam Hà