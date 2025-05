Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, các đối tượng phạm tội đã thông qua sàn giao dịch ngoại hối này để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm đối tượng người Việt Nam giúp sức lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch. Trong đó có Nguyễn Văn Chung (SN 1995, ở An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ở Bình Chánh, TPHCM).

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự dựng lên sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Khi tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ, dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, cơ quan công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô, phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.