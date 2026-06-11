Kim Lý

Kể từ khi về chung nhà với Hồ Ngọc Hà, diễn viên Kim Lý không chỉ làm chồng mà còn đồng thời gánh trên vai vai trò bố dượng Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Suốt hơn 8 năm qua, hình ảnh họ đi ăn riêng mỗi cuối tuần, cùng chơi thể thao hay đơn giản là khoác vai nhau trong chuyến nghỉ hè ở Pháp năm 2024 đã trở thành những khoảnh khắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của Hà Hồ.

Năm 2025, Kim Lý một mình đưa Subeo sang New Zealand chọn trường học khi Hồ Ngọc Hà bận công việc. Kim Lý từng chia sẻ thẳng thắn: "Tôi luôn xem Subeo như con ruột của mình từ khi yêu Hà. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi thể thao cùng nhau - đây là dịp để cả hai gắn kết hơn".

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần viết những dòng biết ơn chồng: "Cảm ơn anh vì đã chỉ dạy yêu thương con trai Subeo của em. Subeo quấn quýt đó là minh chứng cho trái tim của anh". Sinh nhật Kim Lý năm 2025, Subeo đã âm thầm xuất hiện phía sau với món quà tự tay chuẩn bị nói lên tình cảm cậu bé dành cho bố dượng.

Subeo tặng bánh sinh nhật cho Kim Lý:

Lê Tuấn Anh

Khi về chung nhà với tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân có 2 người con riêng. Lê Tuấn Anh xem tình yêu dành cho vợ cũng là tình yêu dành cho các con và thực hành điều đó bằng sự quan sát tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hồng Vân từng tiết lộ chồng biết từng sở thích của các con, chọn quần áo đúng size, đúng màu, đúng kiểu mà không cần ai hướng dẫn.

Gia đình NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh.

Hai con riêng của Hồng Vân gọi Lê Tuấn Anh là "ông bụt" vì mỗi khi muốn xin điều gì, Khôi Nguyên chỉ cần tìm đến cha, không cần qua mẹ. Anh từng xúc động chia sẻ trong một chương trình truyền hình: "Bây giờ con tự trải nghiệm, tự đối diện với cuộc sống nhưng con biết lúc nào cha cũng dõi theo. Nhờ có cha mà con mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn cha".

Khôi Nguyên sang Mỹ du học ngành đạo diễn và đã đoạt giải tại Los Angeles Film Awards năm 2021. Hiện Khôi Nguyên đã trở về Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó Giám đốc sân khấu kịch của gia đình.

Ưng Hoàng Phúc

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc biết đến Kim Cương khi con trai riêng của cô mới chỉ 4 tuổi và đang sống với bà ngoại dưới quê. Điều thú vị là anh yêu Kim Cương đã hơn 1 năm mới biết cô có con riêng. Nhưng thay vì bất ngờ hay do dự, anh đơn giản nghĩ: "Con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình, chỉ làm theo trái tim thôi".

Gia đình Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương. Will ngồi sát bên bố dượng.

Khi nhà có mâu thuẫn, Ưng Hoàng Phúc luôn mắng con ruột trước để con riêng không có cảm giác thiệt thòi hay bị phân biệt. Hưng Phát thân thiết với bố dượng đến mức thường hỏi ý kiến anh về chuyện học hành và bạn bè thay vì tâm sự với mẹ. Trong một chương trình truyền hình, cậu bé đã viết thư tay gửi riêng cho ba dượng khiến Ưng Hoàng Phúc không khỏi xúc động.

Điều anh tự hào nhất không phải là chiều cao của con mà là: "Con ngoan ngoãn và hiểu chuyện, biết nghe lời tôi và những gì tôi dạy bé đều tiếp thu". Năm 2025, khi đủ 18 tuổi, Hưng Phát lên đường du học Mỹ, đoàn tụ với bố ruột và học ngành kinh tế.

Trung Kiên

Khi diễn viên Lê Phương tái hôn với ca sĩ Trung Kiên năm 2017, nhiều người lo lắng cho mối quan hệ giữa con trai của cô với diễn viên Quách Ngọc Ngoan và người đàn ông mới. Nhưng Trung Kiên chọn cách làm bạn với con chứ không cố làm cha và chính sự gần gũi tự nhiên ấy đã kết nối cả 2.

Gia đình Trung Kiên và Lê Phương.

Gần 10 năm qua, Trung Kiên chưa vắng mặt một buổi lễ tổng kết của con trai Lê Phương. Khi tốt nghiệp tiểu học, chính cậu bé đã thực hiện nghi thức rửa tay tri ân cho bố dượng trước toàn trường. Năm học 2025-2026 vừa kết thúc, Trung Kiên lại xuất hiện bên con trong buổi lễ tổng kết, tự hào khoe con học giỏi trên trang cá nhân.

Khi được hỏi về bí quyết, anh nói rất thật: "Đối với tôi, mối quan hệ với Cà Pháo không phải là vấn đề gì quá lớn. Tôi chỉ quan tâm và cùng chơi với con để bé tự động tiến đến và cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh mình".

Lê Phương từng chia sẻ con trai khi lớn lên ít tâm sự với mẹ hơn nhưng lại thường tìm đến Trung Kiên để thủ thỉ, xin lời khuyên. Hiện Cà Pháo đã 13 tuổi, cao gần 1,8m, theo học trường quốc tế và có nhiều tố chất nghệ thuật.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok