Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh làm mẹ kế của Anna khi cô bé mới 3 tuổi. Con riêng của nhạc sĩ Anh Quân với người vợ ngoại quốc sau đó dần cởi mở hơn khi cảm nhận được tình thương từ Mỹ Linh.

Mỹ Linh và Anna Trương.

Khi Anna chuẩn bị vào lớp 1, Mỹ Linh đã viết thư gửi mẹ ruột của cô bé ở Đức, bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng Anna và cam kết lo cho con trong điều kiện tốt nhất. Tình cảm ấy được giữ nguyên cho đến tận hôm nay.

Năm 2022, nữ ca sĩ bay sang Mỹ dự đám cưới của Anna. Trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Mỹ Linh không giấu niềm tự hào khi kể: "Anna nhà chị lấy chồng rồi, sống ở bên đó, năm nay nó cũng 29 tuổi rồi". Cách nói "Anna nhà chị" bình thường mà ấm áp thể hiện mối quan hệ 2 mẹ con thân thiết suốt hơn 2 thập kỷ.

Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang là người vợ thứ hai của Cường Đô La sau Hồ Ngọc Hà. Ngay từ đầu, cô đặt ra nguyên tắc cho bản thân: không can thiệp vào việc chồng dạy con, chỉ trao đổi với mẹ ruột Subeo về lịch sinh hoạt và đón đưa của cậu bé.

Gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Nhưng trong đời thường, những hành động nhỏ lại nói thật hơn bất kỳ tuyên bố nào. Đàm Thu Trang tự tay cắt tóc, chụp ảnh thân thiết với Subeo và đặt tên hai con chung - Suchin, Sutin - hao hao với Subeo, để gắn kết 3 anh em.

Dù vậy, cô thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà - ranh giới rõ ràng giúp tránh những xung đột không đáng có cho tất cả các bên.

NSND Lan Hương

NSND Lan Hương gắn liền với hình ảnh em bé Hà Nội trên màn ảnh nhưng ít ai nhắc đến vai trò mẹ kế đầy tâm lý của chị trong đời thực.

NSND Lan Hương và đạo diễn Tất Bình.

Khi kết hôn với đạo diễn Tất Bình - người đã có 2 con gái khá lớn - Lan Hương không cố gắng thay thế vị trí người mẹ mà chọn trở thành người bạn của các con chồng. Chính tâm niệm ấy cùng sự chân thành đã tạo nên một gia đình hạnh phúc dù bắt đầu từ hoàn cảnh không đơn giản.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ triết lý sống chung: cần có khoảng cách phù hợp để mỗi người có khoảng trời riêng, 2 bên tôn trọng và giúp đỡ nhau, cuộc sống mới dễ chịu hơn.

Hà Kiều Anh

Khi kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam, Hà Kiều Anh trở thành mẹ kế của Huỳnh Nhật Minh - con trai riêng của chồng với người vợ đầu. Thời điểm mới về chung nhà, Nhật Minh mới 12 tuổi và ba người - bố, mẹ kế, con chồng - ngủ chung với nhau. Cũng chính từ đó mà tình cảm được vun đắp tự nhiên nhất.

Hà Kiều Anh và Nhật Minh.

Hà Kiều Anh chia sẻ thẳng thắn về lý do cô thấu hiểu vai trò này: "Cả tôi và chồng đều sống trong gia đình tan vỡ, bố mẹ ly dị nên rất thấu hiểu cảnh con anh con tôi con chúng ta. Chúng tôi thống nhất không bao giờ để vấn đề gì xảy ra với con mình".

Cô luôn cố gắng duy trì thói quen đi đâu cũng đầy đủ 4 người con để Nhật Minh không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Kết quả là 3 con chung của cô đã tự nhiên xem anh Nhật Minh như anh ruột. Nay Nhật Minh đã 33 tuổi, phụ việc kinh doanh của gia đình cùng Hà Kiều Anh.

NSND Thanh Lam

Trước khi đến với bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng, Thanh Lam đã trải qua 2 lần hôn nhân và có 3 người con riêng. Hai người quen nhau tình cờ khi nữ ca sĩ đến gặp ông để mổ mắt, từ bạn bè rồi dần nên duyên.

Con gái riêng của bác sĩ Tiến Hùng - Bùi Việt Hà - cũng đang theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô và Đăng Quang - con trai Thanh Lam - cùng học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa 2 anh chị em không cùng huyết thống.

Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng cùng các con. Việt Hà đứng cạnh bác sĩ Bùi Tiến Hùng.

Sân khấu trở thành nơi mẹ kế và con chồng lần đầu xuất hiện chung khung hình theo đúng nghĩa khi trong liveshow Hẹn yêu năm 2021, Thanh Lam đứng hát trong khi Việt Hà ngồi đệm đàn phía sau.

Về cách ứng xử, Thanh Lam chia sẻ: "Tôi sống giản dị bằng tấm lòng, không phải người khéo mồm mà bằng tình cảm thật của mình. Tôi muốn gần gũi các cháu hơn để chỉ cho các cháu kinh nghiệm sống của mình".

