Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, bước vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ với vai diễn Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh phần 2 phát sóng năm 2007. Nhưng phải đến khi dồn toàn lực cho ca hát, sự nghiệp của cô mới thực sự bước sang trang mới, với loạt bản hit như Để Mị nói cho mà nghe hay See tình.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Vài năm qua là một thời gian nhiều thăng trầm với giọng ca gốc Hà Nội. Bên cạnh việc tổ chức thành công đêm nhạc Vietnamese concert và phát hành phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam, cô cũng đối diện không ít chỉ trích vì cách ứng xử truyền thông và đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Về đời tư, Hoàng Thùy Linh khá kín tiếng nhưng từng vướng loạt tin đồn tình cảm với Vĩnh Thụy, Harry Lu, Gil Lê và gần đây nhất là những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ thân thiết với rapper Đen Vâu dù cả 2 phía đều chưa lên tiếng xác nhận.

Hoàng Thùy Linh trong MV "Để Mị nói cho mà nghe":

Lương Thùy Linh

Sinh năm 2000 tại Cao Bằng, Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 rồi lọt top 12 Miss World 2019. Bước sang tuổi 25, thay vì chỉ chạy show sự kiện, cô chọn theo học tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội song song với sản xuất phim ngắn, làm mẫu ảnh và kinh doanh thời trang.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Tháng 11/2025, Lương Thùy Linh được Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam chọn làm MC tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam, đây đã là lần thứ 2 cô đảm nhận vị trí này. Trước đó, cô cũng là người dẫn dắt đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Bước sang năm 2026, Lương Thùy Linh cùng H'Hen Niê được chọn làm đại sứ tennis Việt Nam giai đoạn 2026 đến 2027.

Con đường khởi nghiệp của cô không hoàn toàn suôn sẻ. Thương hiệu thời trang do Lương Thùy Linh sáng lập từng bị đặt nghi vấn âm thầm rút lui sau những ồn ào về giá cả và chất lượng sản phẩm. Cô cũng từng vướng tin đồn rạn nứt tình bạn với á hậu Phương Nhi khi ảnh chụp chung không còn xuất hiện trên trang cá nhân, sau đó phía công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả 2 vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp. Ngoài đời, Lương Thùy Linh đều đặn tham gia thiện nguyện.

MC Thùy Linh

Sinh năm 1987, Thùy Linh là gương mặt MC, biên tập viên quen thuộc của VTV qua các chương trình giải trí như Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng và phong thái điềm đạm trên sóng, cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016, được khán giả ưu ái gọi là MC có nụ cười đẹp nhất VTV.

MC Thùy Linh

Tháng 1/2021, sau thời gian âm thầm hẹn hò, MC Thùy Linh kết hôn với Phùng Đức Hiếu, diễn viên kém cô 5 tuổi. Cả 2 quen nhau khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Cuối năm 2025, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Sau thời gian tập trung chăm con, nữ MC chính thức trở lại công việc vào tháng 6/2026 với nhan sắc và thần thái rạng rỡ, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Từng chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó, cơ cực, cô cho biết điều khiến bản thân tự hào nhất sau 14 năm làm nghề là đã sửa được nhà cho bố mẹ và người thân. Ngoài công việc dẫn chương trình, Thùy Linh còn tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình như Matxcơva - Mùa thay lá, Viết tiếp bản tình ca.

MC Phí Nguyễn Thùy Linh

Phí Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1989 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố mẹ đều công tác trong ngành công an, được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ khi là chị cả trong nhà. Cô bước ra ánh sáng nhờ vị trí Á quân Cầu vồng của VTV6, cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình chuyên nghiệp, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc dẫn The Voice, The Voice Kid, Quán âm nhạc, Thời trang và cuộc sống, Gương mặt mới.

MC Phí Nguyễn Thùy Linh

Tháng 6/2019, Phí Linh kết hôn với BTV Lê Hoàng Linh - người từng là người đón Thái tử Anh William tới chương trình Talk Vietnam năm 2016. Khác với các đồng nghiệp, Phí Linh khá kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ chuyện gia đình và tập trung thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc.

Trong năm 2026, Phí Linh cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình nhiều chương trình, sự kiện lớn trực tiếp trên VTV tổ chức tại các điểm cầu trên cả nước.

Minh Dũng

Ảnh, video: Tư liệu, FBNV