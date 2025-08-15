Sáng 15/8, mạng xã hội xôn xao về loạt ảnh riêng tư của rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh ở quê nhà Tam Đảo, Phú Thọ.

Phóng viên VietNamNet liên hệ cả hai nghệ sĩ nhưng họ xin giữ im lặng.

Chiều cùng ngày, fanpage có dấu tick xanh với 5,2 triệu người theo dõi của Đen Vâu bất ngờ đăng cập nhật hoạt động vì cộng đồng, cụ thể là doanh thu bài hát Nấu ăn cho em từ 1/10/2024 - 31/5/2025.

Theo đó, doanh thu từ MV là 9.493 euro (291 triệu đồng), sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập... thì thực nhận 5.648 euro (173 triệu đồng).

Doanh thu từ bản ghi âm nhận từ đối tác phát hành là 8.019 euro (246 triệu đồng), thực nhận 6.306 euro (193 triệu đồng).

Doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ tháng 5/2023 - quý 1/2025 là 519 triệu đồng, thực nhận 493 triệu đồng.

Tổng cộng các khoản trên là 855 triệu đồng sẽ được Đen Vâu và ê-kíp chuyển đến Quỹ Vì người nghèo Trung ương.

"Chúng tôi mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua vì năm học mới sắp đến rồi", người đại diện nói.

Trước đó, Đen Vâu và ê-kíp đã nhiều lần đóng góp doanh thu của bài Nấu ăn cho em như lời hứa với khán giả khi phát hành sản phẩm này. Cụ thể là: 500 triệu đồng (ngày 14/6/2023), 550 triệu đồng (ngày 16/11/2023), 400 triệu đồng (ngày 18/3/2024) và 550 triệu đồng (ngày 15/11/2024).

Rapper Đen Vâu chia sẻ thêm: "Xin cảm ơn quý khán giả bốn phương đã ngày ngày nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. Các cụ dạy 'một cây làm chẳng nên non' chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội".

