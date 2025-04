Trọng Tấn

Sinh năm 1976 tại vùng quê Thanh Hóa, Trọng Tấn sở hữu chất giọng hiếm có với âm sắc ấm áp, sâu lắng và đầy nội lực.

Cái duyên với âm nhạc của Trọng Tấn bắt đầu từ rất sớm nhưng phải đến cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1999, tên tuổi anh mới thực sự tỏa sáng với giải Nhất. Từ đó, Trọng Tấn trở thành gương mặt không thể thiếu trong các chương trình âm nhạc lớn của cả nước.

Tiếng đàn bầu, Tình ta biển bạc đồng xanh, Nơi đảo xa... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi Trọng Tấn, đưa anh trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc quê hương cách mạng Việt Nam.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, Trọng Tấn còn có cuộc sống gia đình viên mãn. Vợ anh là Thanh Hoa, hiện là giảng viên Tiếng Anh, khoa Văn hóa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Niềm tự hào lớn nhất của anh chính là hai người con đều thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha - con trai Tấn Đạt đang theo học thanh nhạc, trong khi con gái Thảo Nguyên đã đỗ vào khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trọng Tấn thể hiện "Tiếng đàn bầu":

Anh Thơ

Tên thật là Lê Thị Thơ, sinh ngày 14/4/1976 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, Anh Thơ là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ và thính phòng Việt Nam.

Sự nghiệp của Anh Thơ trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ với giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải Nhì nhạc Thính phòng toàn quốc 2000... Không dừng lại ở việc biểu diễn, Anh Thơ còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học vào năm 2022.

Anh Thơ được biết đến với chất giọng soprano tinh tế và tràn ngập cảm xúc, thể hiện qua nhiều bài hát kinh điển như: Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La, Hà Nội - Huế - Sài Gòn...

Thành công trong sự nghiệp nhưng Anh Thơ lại từng đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, cô sống hạnh phúc bên hai con và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Với cát-sê thuộc hàng cao nhất trong dòng nhạc dân ca - thính phòng, Anh Thơ vẫn giữ cho mình lối sống giản dị và gần gũi.

Phương Linh

Ca sĩ Trần Phương Linh sinh ngày 29/8/1984 tại Thanh Hóa. Cô tham gia Sao Mai 2005 và giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ.

Sau Sao Mai, Phương Linh ghi dấu ấn tại Sao mai Điểm hẹn 2006. Cô kết hợp với ca sĩ Hà Anh Tuấn trong album song ca Ngày hát đôi vào năm 2006 tạo thành hiện tượng, giúp cả hai trở thành cặp đôi ca sĩ được yêu thích nhất với các bài hát như: Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên và Qua đêm nay.

Năm 2009, Phương Linh ra mắt album đầu tay Pha Lê, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng để mang đến cho khán giả một sản phẩm chất lượng. Dù không quá nổi bật, Phương Linh vẫn được nhớ đến với những bản tình ca như Cơn gió lạ và Đêm tình yêu.

Cuộc sống của Phương Linh khá kín tiếng và hiện cô chưa kết hôn. Sau thời gian dài không còn quá tích cực trong các hoạt động âm nhạc, Phương Linh gần đây đi hát phòng trà khá nhiều và thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Phương Linh thể hiện "Cơn gió lạ":

Rhyder

Sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, Rhyder (tên thật là Nguyễn Quang Anh) là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng đang dần khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt. Từng là Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 1, Rhyder không chỉ sở hữu giọng hát nội lực mà còn có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Dù có nền tảng âm nhạc tốt và giọng hát nội lực, Rhyder đã trải qua một hành trình đầy thử thách để khẳng định mình trong ngành giải trí.

Rhyder lớn lên trong một gia đình nghèo. Mẹ anh từng là diễn viên hát chèo nhưng phải nghỉ việc và làm nhân viên vệ sinh môi trường để nuôi con. Những hình ảnh về Rhyder đẩy xe rác phụ mẹ đã trở thành biểu tượng của nghị lực. Dù khó khăn, gia đình luôn ủng hộ anh theo đuổi đam mê âm nhạc.

Sau khi giành chiến thắng tại Giọng hát Việt nhí, Rhyder không chọn con đường "chạy show" mà tập trung vào việc học hành sau khi thi đỗ khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rhyder sở hữu khả năng biến hóa nhiều thể loại nhạc như Pop, Rock, dân gian đương đại và chơi trống thuần thục.

Rhyder bắt đầu gây chú ý trở lại khi tham gia Rap Việt mùa 3. Dù nhận được nhiều phản ứng trái chiều về phong cách rap "như hát", anh vẫn tiếp tục khẳng định tài năng của mình. Sau đó, Rhyder tham gia Anh trai say hi và đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất chương trình với các bài hát như Hào quang, Chân thành và I’m thinking about you thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Minh Phi