Tối 28/3, concert Xoay tròn Day 2 của Hoàng Dũng diễn ra tại sân khấu ở TPHCM, khép lại hành trình hai chặng của dự án âm nhạc cùng tên. Đây là concert quy mô nhất trong sự nghiệp 10 năm của anh.

Hơn 3 tiếng đồng hồ liên tục với 26 màn trình diễn, Hoàng Dũng chứng minh mình không còn là anh chàng ngồi hát tình ca như nhiều người từng hình dung qua hai concert trước là 25 và Yên. Từ những tiết mục mở màn sôi động kết hợp vũ đạo chuyên nghiệp đến đoạn acoustic mộc mạc tự chơi guitar và cajon, Hoàng Dũng làm chủ sân khấu ngoài trời đầy thách thức với sự nhuần nhuyễn hiếm thấy.

Hoàng Dũng mở màn bằng Đôi mươi đưa khán giả vào bầu không khí náo nhiệt của tuổi trẻ, trước khi lần lượt trình diễn 3 ca khúc từ album mới nhất: La bàn, Sao giờ em mới tới và Cuối tuần, kết hợp cùng vũ đoàn. Điểm khác biệt rõ nét so với các concert trước là Hoàng Dũng di chuyển liên tục trên sân khấu vừa hát vừa nhảy.

Bài hát tặng vợ và khoảnh khắc cầu hôn bùng nổ

Màn trình diễn được nhắc đến nhiều nhất thuộc về ca khúc Lý giải, sáng tác mới ra mắt chỉ khoảng một tuần trước concert. Đây là bài hát Hoàng Dũng viết tặng vợ Khánh Linh. Những thước phim ngọt ngào từ lễ cưới được chiếu trên màn hình lớn.

Ngay giữa phần trình diễn Lý giải, 4 cặp đôi ở các vị trí khác nhau trong khán đài đồng loạt quỳ gối cầu hôn. Hình ảnh được phát trực tiếp trên màn hình lớn trước hàng nghìn khán giả chứng kiến. Tiếng hò reo, vỗ tay vang động khắp không gian. Tất cả các cặp đều nhận được câu trả lời đồng ý.

Sau đó, Hoàng Dũng giơ nhẫn đeo ở ngón áp út, chia sẻ: "Riêng anh, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định yêu, cưới của mình". Đây không phải lần đầu concert của Hoàng Dũng trở thành nơi cầu hôn nhưng quy mô và năng lượng yêu đời lan tỏa lần này khiến nhiều người gọi đây là đặc sản không thể thiếu của các đêm nhạc Hoàng Dũng.

Trước đó, khán giả được thưởng thức bộ đôi indie Minh Tốc & Lam với phong cách mộc mạc, lần lượt trình diễn Step by step, Moonlight city, rồi mashup Nửa thập kỷ và Chốn sa mạc cùng Hoàng Dũng. Liên khúc Bầu trời mới và Có hẹn với thanh xuân sau đó quy tụ Hoàng Dũng, Minh Tốc & Lam cùng GREY D trên một sân khấu, trở thành khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm.

Grey D trở lại sau hai năm vắng bóng và cú bắt tay với Rhymastic

Một cái tên nằm ngoài mọi dự đoán là Grey D. Sau 2 năm hoàn toàn rút khỏi đời sống âm nhạc để dồn tâm sức cho album đầu tay, đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trở lại và không giấu nổi sự hồi hộp.

Bên cạnh những bài quen thuộc như Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Đưa em về nhà và Vài câu nói có khiến người thay đổi, GREY D song ca cùng Hoàng Dũng ca khúc hoàn toàn mới chưa ra mắt mang tên Mới hôm qua.

Lần đầu tiên kể từ khi ca khúc Giữ anh cho ngày hôm qua ra mắt, Hoàng Dũng và Rhymastic mới có dịp hát live chung. Rhymastic trình diễn các bản hit như Người và ta, Yêu 5 và Lặng, đồng thời chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của Hoàng Dũng.

Giữa concert, khán giả dừng lại nhìn về hành trình hơn 1t hập kỷ của Hoàng Dũng, từ những tháng ngày hát tại quán cafe hay sân khấu trường đại học. ''Một guitar, một hát chính và một trống là Dũng với 250.000 đồng cát-sê không chỉ nuôi sống chúng mình bằng những tô mì tôm mà còn nuôi cả những giấc mơ. Dũng muốn tự nhắc mình đừng quên mình xuất phát từ đâu".

Ngay sau đó, nam ca sĩ lần lượt hát Đừng giữ chỗ, Chờ anh nhé, Khi em lớn, Đứa nào làm em buồn, rồi chuyển sang tự gõ cajon trong loạt sáng tác đầu tay như Ngu nghếch, Vì anh vẫn, Vì một câu nói, Đôi lời tình ca. Đặc biệt, anh chọn ngẫu nhiên một fan nữ lên song ca ngay trên sân khấu.

Phần mashup Đoạn kết mới và Nàng thơ sau đó là hàng nghìn giọng ca trong khán đài cùng vang lên với Hoàng Dũng trong nhịp điệu da diết. Anh chia sẻ: "Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại, Dũng biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Dũng mong phút giây này tồn tại mãi mãi".

