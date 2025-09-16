Dồi dào năng lượng sáng tác thơ và nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt 2 ca khúc mới lấy cảm hứng từ mùa thu: Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình và Xa bạn. Cả hai tác phẩm được phối khí bởi nhạc sĩ Dương Đức Thụy, mang hai màu sắc âm nhạc khác nhau, mở rộng thêm địa hạt sáng tác của Nguyễn Thành Trung.

Ca sĩ Minh Chuyên.

Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình được thể hiện bởi Minh Chuyên - Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010. Đây là một bản ballad trữ tình, gợi buồn nhưng sâu lắng, ca từ giản dị mà gợi hình, giai điệu mềm mại kết hợp hòa âm tinh tế, khắc họa nỗi cô đơn trong tình yêu.

Ca khúc đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của Minh Chuyên và Nguyễn Thành Trung sau các sáng tác Ngày thường, Ngày trước sau anh và Mong manh. Với chất giọng đầy nội lực và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, Minh Chuyên đã đưa tác phẩm vào không gian giàu tự sự, giúp ca từ thêm sức lan tỏa.

Trong phần phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã đưa vào nhiều hợp âm mang màu sắc jazz-ballad, tạo nền âm nhạc buồn man mác, gợi nhắc hơi thở ballad Âu - Mỹ, khác biệt với phong cách pop-ballad vốn quen thuộc ở các sáng tác trước đây của Nguyễn Thành Trung.

Minh Chuyên thể hiện "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình"

Nếu Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình chạm đến nỗi niềm tình yêu thì Xa bạn lại mang màu sắc bolero, gợi mở một hướng đi khác. Tác phẩm được giao cho Á quân Thần tượng bolero 2019 Trọng Hải thể hiện. Sở hữu giọng hát đẹp và giàu cảm xúc, học trò của ca sĩ Quang Lê không ngần ngại thử thách với một ca khúc bolero hoàn toàn mới thay vì những bản quen thuộc của thế hệ trước.

Ca sĩ Trọng Hải.

Xa bạn khai thác đề tài tình bạn, kể về những kỷ niệm, niềm vui nỗi buồn và khoảng trống khi bạn bè phải chia xa. Giai điệu bolero chậm rãi, trữ tình, kết hợp ca từ giản dị, gần gũi như lời tâm sự, khiến ca khúc dễ đi vào lòng người. Qua đó, Nguyễn Thành Trung không chỉ tôn vinh tình bạn như một giá trị cao cả mà còn mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho bolero. Trọng Hải thể hiện "Xa bạn"

Trong khi đó, Hoàng Dũng vừa chính thức phát hành MV Một ngày nào đó kết hợp cùng Đen - ca khúc từng gây sốt tại concert Xoay Tròn ở Hà Nội ngày 2/8. MV được ghi hình ngay trong concert với sự tham gia của hàng nghìn khán giả, thậm chí có cả những thước phim do chính Đen và Hoàng Dũng quay.

Câu chuyện hợp tác bắt đầu khi Đen chủ động rủ Hoàng Dũng làm "một bài gì chill chill" sau khi nhận lời tham gia concert. Để hiểu rõ suy tư của Đen, Hoàng Dũng đã đặt ra 3 câu hỏi phỏng vấn đặc biệt.

Hoàng Dũng và Đen trong concert "Xoay Tròn".

Từ 3 câu trả lời, Một ngày nào đó ra đời trong vòng 3 tháng với giai điệu êm đềm, lời ca sâu lắng. Hoàng Dũng mất 2 tuần viết demo và Đen nhanh chóng hoàn thành phần rap.

Ca khúc mang thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc khi một ngày nào đó, mỗi người sẽ được làm hết những điều mình muốn nhưng chưa thể thực hiện. Hoàng Dũng tâm sự về những lời hứa với bạn gái mà anh chưa kịp thực hiện vì thiếu thời gian, từ đó sinh ra mong muốn gửi gắm thông điệp tích cực đến những ai đang căng thẳng, áp lực trong cuộc sống.

MV không chỉ ghi lại màn trình diễn trên sân khấu mà còn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm concert: màn cầu hôn lãng mạn, nụ hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp và nụ cười rạng rỡ của khán giả. Đặc biệt, những thước phim tuy đơn giản, có khi rung lắc nhưng đáng yêu do chính hai nghệ sĩ quay tạo nên sự chân thực, gần gũi.

MV "Một ngày nào đó":