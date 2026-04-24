Người mệnh Hỏa thường nhiệt huyết, quyết đoán và giàu năng lượng trong công việc.

Tuy nhiên, chính sự "nóng" của lửa đôi khi khiến người mệnh Hỏa dễ nóng nảy, bộc trực và ít khi lắng nghe ý kiến từ người xung quanh. Việc lựa chọn cây xanh phong thủy phù hợp không chỉ giúp cân bằng năng lượng, "hạ nhiệt" tính nóng mà còn được cho là giúp thu hút tài lộc và hỗ trợ thăng tiến.

Dưới đây là 4 loại cây phong thủy được chuyên gia khuyên dùng cho người mệnh Hỏa.

Cây hồng môn: Biểu tượng của nhiệt huyết và thành công

Cây hồng môn được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho hành Hỏa bởi sắc đỏ thắm rực rỡ của hoa và lá. Cây có lá hình trái tim, hoa màu đỏ hoặc hồng nổi bật, tượng trưng cho tình yêu bất diệt và sự ấm áp.

Cây hồng môn (bên trái) với sắc đỏ rực rỡ đại diện cho hành Hỏa, cây phú quý (ở giữa) với viền lá đỏ tươi giúp thu hút tài lộc, vạn lộc (bên phải) mang ý nghĩa "vạn điều tốt lành" - đều là lựa chọn lý tưởng cho người mệnh Hỏa.

Về mặt phong thủy, hồng môn mang đến may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc giúp người mệnh Hỏa duy trì ngọn lửa đam mê, khơi nguồn sáng tạo và đưa ra những quyết định dứt khoát.

Ngoài giá trị phong thủy, cây còn có khả năng lọc các chất độc hại như xylene và amoniac trong không khí, mang lại môi trường làm việc trong lành.

Cây hồng môn có kích thước nhỏ nhắn, phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc gần cửa sổ. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè, thể hiện lời chúc tình cảm bền vững và hạnh phúc.

Cây phú quý: Thịnh vượng và may mắn

Cây phú quý là cái tên quen thuộc trong giới chơi cây cảnh bởi vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Cây có lá nhỏ, phần lòng lá xanh mướt được bao bọc bởi viền màu đỏ tươi hoặc hồng, đây là sự kết hợp màu sắc đặc biệt tương sinh với người mệnh Hỏa.

Đúng như tên gọi, phú quý mang ý nghĩa giàu sang, phú quý và sung túc. Việc đặt một chậu phú quý trên bàn làm việc không chỉ tạo điểm nhấn sinh động cho không gian mà còn giúp chủ nhân kích thích khả năng sáng tạo, duy trì sự tập trung cao độ và thu hút nguồn tài lộc dồi dào.

Phú quý rất dễ chăm sóc, có thể sống ở nơi ít ánh sáng hoặc trong môi trường nước, phù hợp với người bận rộn.

Vào các dịp lễ tết, phú quý thường được chọn làm quà tặng đối tác, bạn bè như một lời chúc may mắn và thành công.

Cây vạn lộc: Tài lộc và bình an

Cây vạn lộc thu hút ánh nhìn bởi những phiến lá to dài, trên bề mặt là sự pha trộn hài hòa giữa các đốm màu hồng đậm, đỏ và xanh lá.

Vạn lộc được ví như “thỏi nam châm” thu hút vượng khí cho người mệnh Hỏa.

Loại cây này mang ý nghĩa "vạn điều tốt lành", tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Sự hiện diện của một chậu cây vạn lộc ở góc làm việc giúp các dự án diễn ra suôn sẻ, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng sự nghiệp thăng hoa và viên mãn.

Trong phong thủy, cây ra hoa được xem là dấu hiệu may mắn, cho thấy gia chủ sắp thăng tiến trong công việc. Vạn lộc còn có tác dụng thanh lọc không khí, tạo không gian xanh giúp tinh thần thoải mái và làm việc hiệu quả.

Cây kim tiền: Tài lộc vững bền, thịnh vượng

Cây kim tiền là loại cây quen thuộc trong phong thủy với những chiếc lá xanh bóng, mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau.

Theo ngũ hành, kim tiền thuộc hành Mộc, tương sinh với mệnh Hỏa nên được xem là lựa chọn phù hợp.

Ngay từ cái tên, kim tiền đã thể hiện ý nghĩa về sự thịnh vượng, giàu sang và may mắn về tiền bạc. Gia chủ mệnh Hỏa trồng kim tiền sẽ đạt được sự sung túc, tài chính vững vàng và quản lý tốt tiền bạc.

Cây dễ trồng, dễ chăm, sống lâu năm và xanh tốt quanh năm, phù hợp đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc văn phòng. Kim tiền cũng rất hợp với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, muốn "giữ" tài sản thật chắc.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, gia chủ nên đặt các cây bên trên ở hướng Nam (hướng của hành Hỏa) hoặc hướng Đông, Đông Nam (hướng của hành Mộc).

Chậu cây nên chọn màu đỏ, hồng, cam, tím (màu bản mệnh) hoặc xanh lá (màu tương sinh), nên tránh chậu màu đen, xanh dương (hành Thủy - khắc Hỏa) và màu trắng, bạc (hành Kim - bị Hỏa khắc).