Dây thường xuân và các loài dây leo trong nhà

Dây thường xuân, trầu bà leo tường hay bất kỳ loại dây leo nào bám chặt vào tường nhà đều mang một thông điệp phong thủy không tốt lành.

Trong một số quan niệm, cây dây leo tượng trưng cho sự bí bách, ràng buộc và năng lượng ì trệ. Khi dây leo phủ kín tường, chúng cản trở dòng khí lưu thông trong nhà, khiến vượng khí không thể luân chuyển, sinh khí bị kìm hãm.

Việc trồng các loại dây leo trong nhà có thể gây ẩm mốc và hư hại kết cấu tường, tạo môi trường cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường hô hấp của các thành viên.

Trong quan niệm phong thủy, cây leo bám được cho là tượng trưng cho sự ràng buộc và dòng khí khó lưu thông.

Hình ảnh những sợi dây quấn quýt vào nhau khiến nhiều người liên tưởng đến các mối quan hệ trở nên rối ren, thiếu thoáng đạt.

Nếu yêu thích dây leo, gia chủ có thể trồng chúng ở ngoài ban công hoặc làm giàn leo riêng biệt, không để bám trực tiếp lên tường nhà.

Xương rồng và các loài cây mang sát khí

Xương rồng và những loại cây cảnh có gai thường được xem là không phù hợp hàng đầu trong phong thủy nhà ở.

Nguyên nhân xuất phát từ chính hình dáng của chúng, những chiếc gai sắc nhọn tựa như mũi dao, mũi tên hướng ra ngoài, tạo ra luồng sát khí mạnh mẽ.

Trong phong thủy, bất kỳ vật thể nào có hình dáng nhọn đều mang năng lượng có tính "sát", có thể tạo cảm giác căng thẳng hoặc bất an trong gia đình.

Không nên đặt xương rồng ở những vị trí quan trọng như phòng khách, phòng ngủ hay bàn thờ. Tại phòng khách vốn là nơi tụ họp của các thành viên và đón tiếp khách quý, cây có gai sẽ phát tán sát khí, khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, dễ xảy ra mâu thuẫn.

Tại phòng ngủ vốn cần sự êm ái, thư giãn, cây có gai lại gây cảm giác bất an, khó ngủ. Nhiều chuyên gia phong thủy còn cho rằng cây có gai đặt trong nhà sẽ khiến gia chủ dễ gặp thị phi, tranh cãi với đồng nghiệp và hao tài tốn của.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ: cây có gai có thể được sử dụng ở những vị trí cần "hóa sát" như ban công hướng có góc nhọn từ công trình bên ngoài chiếu vào, hoặc trước cửa nhà có đường đâm thẳng.

Cây đa, cây đề, cây sung

Trong văn hóa dân gian và phong thủy truyền thống, những cây có mủ trắng như đa, đề, sung, si từ lâu đã gắn liền với không gian tâm linh, đình chùa và nghĩa trang.

Chính vì thế, việc đưa những loài cây này vào nhà hoặc trồng trước cửa nhà thường được khuyến cáo không nên. Mủ trắng của những cây này trong quan niệm dân gian thường được liên hệ với sự chia lìa, tang thương và những điều không may mắn.

Cây đa là loài cây linh thiêng, thường được trồng ở đình, chùa, miếu mạo hoặc những nơi có "âm khí" nặng.

Trồng cây đa trước nhà sẽ tạo ra sự xung khắc giữa năng lượng của gia đình (dương khí) và năng lượng của cây (âm khí), gây mất cân bằng, khiến gia chủ ốm đau, hao tài.

Cây đề cũng mang ý nghĩa tương tự, thường thấy trong khuôn viên chùa chiền. Cây sung dù có ý nghĩa sung túc về mặt chữ nghĩa nhưng thực tế cũng thuộc nhóm cây có mủ trắng và thường được trồng ở các không gian tâm linh.