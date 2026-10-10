Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường với những chiếc lá dài, thẳng đứng, sắc nét. Đây là lựa chọn hàng đầu cho phong cách tối giản bởi hình dáng gọn gàng, ít chiếm diện tích và khả năng thanh lọc không khí cực tốt, đặc biệt là vào ban đêm. Trong phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may mắn. Cây rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt và có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu. Cây lưỡi hổ là lựa chọn lý tưởng cho không gian tối giản nhờ hình khối rõ ràng, không cần cắt tỉa cầu kỳ mà vẫn toát lên vẻ hiện đại, cá tính.

Cây kim tiền Đúng như tên gọi, kim tiền là loại cây phong thủy được ưa chuộng để thu hút tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Cây có thân mập mạp, lá xanh bóng, mọc đối xứng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Kim tiền cũng là loại cây dễ tính, không cần chăm sóc cầu kỳ, có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng. Đặt một chậu kim tiền ở góc phòng khách hoặc bàn làm việc sẽ giúp không gian trở nên tươi mới và tràn đầy năng lượng. Cây kim tiền.

Cây trầu bà Trầu bà là loại cây quen thuộc, dễ tìm và có nhiều biến thể như trầu bà Vàng, trầu bà Xanh, trầu bà Lỗ. Cây có lá hình trái tim hoặc bầu dục, màu xanh tươi mát, có thể trồng dạng leo, rũ hoặc thủy sinh. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực. Với vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển, trầu bà giúp làm dịu đi những đường nét cứng cáp của không gian tối giản. Cây rất dễ sống, chịu bóng tốt và có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Cây trầu bà cẩm thạch.