Tuổi Tý: Nhạy bén, tiền tài đuổi theo Người tuổi Tý vốn thông minh lanh lợi, sắp tới vận may như sao chiếu mệnh. Công việc đang bế tắc bỗng có chuyển biến tốt: có thể ký được hợp đồng lớn hoặc được thăng chức, tăng lương. Trong tuần này, tài phụ (tiền ngoài lương) cũng cực vượng, người vay tiền có khả năng tự mang đến trả, thử làm kinh doanh nhỏ, bán hàng online cũng đắt khách bất ngờ. Ảnh: Sohu Tuổi Tý chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, đừng để tiền bạc trôi qua kẽ tay.

Tuổi Mão: Vận khí mạnh mẽ, chính tài rực sáng Người tuổi Mão vốn mang khí chất cao quý, tuần này là thời điểm may mắn của bạn. Chủ doanh nghiệp được khách hàng lớn đặt thêm đơn, nhà đầu tư nắm đúng thời điểm, còn người làm công có thể được cấp trên trọng dụng. Đặc biệt, những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo – nghệ thuật sẽ có tác phẩm “bùng nổ”, doanh thu, bản quyền thu về lớn. Đây là thời điểm tuổi Mão nên mạnh dạn thể hiện bản thân và nắm bắt cơ hội, vì quý nhân đang ở rất gần bạn!

Tuổi Thân: Khéo léo sinh tài, cơ hội bủa vây Tuổi Thân vốn thông minh và linh hoạt, sắp tới tiền tài thuận lợi. Trong tuần này, người làm nghề tự do có nhiều đơn hàng cao cấp, thợ thủ công bán hàng online “cháy hàng”, thậm chí những ai thích chế tạo, sáng kiến cũng có thể được doanh nghiệp mua bản quyền. Các mối quan hệ xã hội trở thành nguồn tài lộc lớn – đi họp lớp, ra chợ, hay gặp gỡ bạn bè đều có thể nảy sinh cơ hội hợp tác. Tuổi Thân hãy vận dụng khéo léo mọi kỹ năng, làm nhiều hướng cùng lúc để tiền về đầy túi.