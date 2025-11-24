1. Tuổi Sửu - vững vàng, tài lộc song hành

Theo trang Sohu, người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, kiên định và thực tế - những phẩm chất được ví là “mang đức để nhận lộc”. Cuối tháng 11, mọi mặt của tuổi Sửu khởi sắc: công việc ghi nhận thành quả, cơ hội tăng thưởng, tăng bậc; đầu tư cũ bất ngờ sinh lời, thậm chí có thể gặp lộc may như trúng thưởng hay được tặng tiền.

Dù tài vận mở, tuổi Sửu được khuyên giữ sự tỉnh táo, “đến điểm thì dừng”.

2. Tuổi Thân - linh hoạt, nắm bắt thời cơ

Ảnh: Sohu

Thông minh, nhanh nhạy, người tuổi Thân dễ nhìn ra cơ hội mà người khác bỏ lỡ. Cuối tháng 11, họ được quý nhân hỗ trợ, mở rộng mối quan hệ và cơ hội hợp tác. Ai làm sáng tạo, kinh doanh, nội dung số hay làm thêm sẽ thấy thu nhập tăng rõ rệt.

Nhiều khoản lợi bất ngờ có thể đến từ những quyết định tưởng như nhỏ và ngẫu nhiên.

3. Tuổi Dần - khí thế lên cao, tài tinh chiếu rọi

Tuổi Dần có tầm nhìn và khả năng quyết đoán. Cuối tháng 11, họ bước vào giai đoạn vượng sự nghiệp: công việc thuận lợi, dự án suôn sẻ, khách hàng chủ động tìm đến. Tài chính cũng sáng khi các khoản đầu tư như chứng khoán - quỹ sinh lời tốt.

Tuy nhiên, tuổi Dần cần cân đối chi tiêu, tránh “vung tay quá trán”.

4. Tuổi Mùi - hưởng phúc, tài lộc rủ nhau đến

Người tuổi Mùi có tính cách hòa nhã, thoải mái, nhờ vậy vận may thường tìm đến. Những ngày cuối tháng 11, họ liên tục gặp niềm vui nhỏ: thu nhập tăng, thưởng nhiều hơn, mua sắm gặp khuyến mãi. Một số người còn được nhận quà, tiền hoặc sự hỗ trợ từ người thân phương xa.

Vận may được xem là thành quả của sự tử tế và hào sảng tích lũy trước đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm