Tuổi Thìn: Quý nhân nâng đỡ, vận khí bứt phá

Tuần này, tuổi Thìn bước vào giai đoạn hanh thông nhất trong tháng. Hai cát tinh “Thiên Đức” và “Phúc Tinh” chiếu mệnh giúp công việc suôn sẻ, dễ gặp người hỗ trợ. Tài lộc vượng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bản mệnh nên giữ sự khiêm tốn để tránh thị phi, theo Sohu.

Đường tình duyên ấm áp, người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp.

Ảnh minh họa: Sohu

Tuổi Ngọ: Tài lộc tăng mạnh, sự nghiệp thăng tiến

Người tuổi Ngọ có tuần lễ bùng nổ về công việc. Nỗ lực được ghi nhận, cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập rộng mở. Kinh doanh buôn bán khởi sắc, dễ có nguồn thu bất ngờ. Chi tiêu cần kiểm soát để tránh hụt hẫng. Vận trình tình cảm của bạn khá thuận hòa, có người luôn bên cạnh ủng hộ, che chở cho bạn.

Tuổi Thân: Nắm bắt cơ hội, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Thân được đánh giá cao về vận quý nhân và khả năng xoay chuyển tình thế. Công việc trong tuần này của bạn có cơ hội mới, đặc biệt ở các lĩnh vực cần sự linh hoạt.

Tài vận khởi sắc nhờ đầu tư hoặc hạng mục phụ. Tuy nhiên, bản mệnh nên “biết dừng đúng lúc” để tránh rủi ro. Tình cảm tiến triển, bạn nên trân trọng và vun đắp mối quan hệ này.

Tuổi Hợi: Phúc khí dồi dào, cuộc sống yên ấm

Tuổi Hợi đón tuần mới với nhịp sống ổn định và thuận lợi. Công việc tiến triển chắc chắn, tài lộc tăng chậm nhưng đều. Không có biến động lớn nhưng là thời điểm thích hợp để tích lũy. Gia đình hòa thuận, tinh thần thoải mái, bạn cần thay đổi không khí bằng việc đưa cả nhà đi đâu đó du lịch.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm