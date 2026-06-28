Nhìn lại những bức chân dung còn lưu giữ đến hôm nay, người xem không chỉ bắt gặp nhan sắc của những giai nhân đất Bắc một thời mà còn thấy lại cả một giai đoạn vàng son của sân khấu, điện ảnh và ca nhạc Việt Nam. Mỗi người một vẻ đẹp, một số phận, một con đường nghệ thuật khác nhau nhưng đều để lại dấu ấn khó phai trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Bích Thuận

Từ thập niên 1940 đến 1950, Bích Thuận là một trong những ngôi sao nổi bật của các đại ban cải lương (gánh hát hoặc đoàn cải lương lớn - PV) Phụng Hảo và Nam Phi. Bà vừa diễn xuất, vừa ca hát lại thành công ở nhiều thể loại khác nhau. Công chúng yêu thích tiếng hát của bà qua những ca khúc tân nhạc nổi tiếng nhưng cũng đặc biệt nhớ đến những làn điệu dân ca Bắc Bộ được bà thể hiện với phong vị chân chất, đằm thắm và đầy sức gợi.

Nghệ sĩ Bích Thuận.

Ảnh chân dung của Bích Thuận thể hiện vẻ đẹp thanh lịch, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu đặc trưng của phụ nữ Hà Nội xưa. Đằng sau nét đẹp ấy là một sự nghiệp nghệ thuật kéo dài nhiều chục năm.

Bích Thuận góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, nghệ sĩ Bích Thuận còn góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh từ thập niên 1950 đến những năm 1980 như Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình, Mãnh lực đồng tiền, Sám hối, Đời chưa trang điểm, Thuyền trưởng.

Cuộc đời nghệ thuật của bà trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử, trở thành một trong những chứng nhân hiếm hoi của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thế kỷ XX. Bà qua đời tại Houston vào năm 2024, hưởng thọ 100 tuổi.

Ái Liên

Nếu Bích Thuận mang vẻ đẹp nền nã của người thiếu nữ Hà Thành, Ái Liên lại hiện lên trong phong thái sang trọng của một ngôi sao sân khấu. Ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười duyên dáng giúp bà trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất của giới nghệ thuật thời bấy giờ.

Nghệ sĩ Ái Liên.

Ái Liên sinh năm 1918, là nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở cả tân nhạc lẫn cổ nhạc. Giọng hát trong trẻo của bà đặc biệt phù hợp với những ca khúc phương Tây viết lời Việt nhưng khi cất lên những câu vọng cổ hay dân ca Nam Bộ, bà vẫn chinh phục người nghe bằng sự ngọt ngào và truyền cảm.

Nhan sắc nổi bật giúp Ái Liên được đông đảo công chúng mến mộ nhưng điều giữ tên tuổi bà ở lại với thời gian chính là tài năng và sự nghiêm túc với nghề. Về các vai diễn trên sân khấu, bà được khen ngợi qua hóa thân của nàng Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên, ca khúc Dạ cổ Hoài Lang bản ghi âm trên đĩa than vẫn còn lưu truyền đến nay chính là giọng ca của Ái Liên.

Sau năm 1954, bà trở thành một trong những gương mặt chủ lực của sân khấu cải lương phía Bắc. Bà cũng là người đặt nền móng cho một gia đình nghệ thuật nổi tiếng với các con như Ái Vân và Ái Xuân.

Ái Liên tham gia trong 2 phim do chồng sản xuất và đoạt doanh thu cao những năm 1953 như Nghệ thuật và hạnh Phúc, Phạm Công Cúc Hoa.

Kim Chung

Kim Chung sinh năm 1923, thành công ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và sân khấu. Những đĩa nhạc bà thu âm từng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, sân khấu cải lương mới là nơi tên tuổi Kim Chung tỏa sáng rực rỡ nhất. Hàng loạt vai mỹ nhân nổi tiếng như Điêu Thuyền, Tây Thi, Thúy Kiều hay Mạnh Lệ Quân đã đưa bà trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả.

Nghệ sĩ Kim Chung.

Kim Chung xuất hiện với vẻ đẹp kiêu sa của một minh tinh sân khấu. Đôi mắt sắc, nụ cười tự tin và thần thái cuốn hút khiến người xem dễ dàng hiểu vì sao bà từng là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất của cải lương miền Bắc.

Không chỉ diễn, Kim Chung xây dựng những đoàn hát riêng.

Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, Kim Chung còn xây dựng những đoàn hát mang tên mình, góp phần duy trì và phát triển đời sống sân khấu trong nhiều năm. Vì vậy, nhắc đến Kim Chung là nhắc đến một nghệ sĩ tài năng đất Bắc, đồng thời là một người tổ chức sân khấu có tầm ảnh hưởng lớn tại Sài Gòn trước năm 1975.

Kim Xuân

Kim Xuân nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm. Nếu người chị Kim Chung sắc sảo và nổi tiếng trên nhiều sân khấu lớn, Kim Xuân lại thùy mị, nền nã và chọn gắn bó lâu dài với đời sống nghệ thuật tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Kim Chung và Kim Xuân.

Bà là một nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu mến bởi lối diễn chân thật và phong cách gần gũi. Dù không quá ồn ào trên báo chí, Kim Xuân vẫn âm thầm đóng góp cho nghệ thuật sân khấu trong nhiều năm. Tên tuổi bà còn được nhắc đến với niềm tự hào đặc biệt khi là thân mẫu của NSND Như Quỳnh, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Kim Xuân và Tiêu Lang năm 1954.

Khán giả yêu thích Kim Xuân qua các vở Hận tương giao, Đời cô Lựu, Trinh nữ Xuân Hương, Nàng tiên mẫu đơn, Bạch Xà nương, Kiều, Bên dòng Nhật Lệ... Bên lĩnh vực điện ảnh, ngoài phim Kiếp hoa (1953)..., Kim Xuân có tham gia các phim Người con gái đất đỏ (1974), Em bé Hà Nội (1974), Đến hẹn lại lên (1974)...

Lê Quang Thanh Tâm

Ảnh: Tư liệu