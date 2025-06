BS. Nguyễn Văn Mác Toàn khuyến nghị: Cần chủ động phòng bệnh cho thanh thiếu niên cũng như các thành viên trong gia đình để đẩy lùi bệnh do não mô cầu. Các nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu phổ biến là A, B, C, W, Y đã có vắc xin phòng ngừa tại Việt Nam gồm vắc xin phòng nhóm A, C, Y, W-135 của Mỹ, nhóm B của Ý và nhóm B, C của Cuba.