Bánh ram ít

Bánh ram ít là đặc sản trong cung đình xưa và ngày nay trở thành đặc sản hấp dẫn du khách khi tới Huế.

Bánh ram ít có hai phần: bánh ít dẻo, mềm mịn với nhân tôm, thịt đậm đà ở phía trên và bánh ram giòn rụm, nhai rôm rốp ở dưới. Cả 2 phần bánh đều làm từ bột nếp ngon, xay mịn, tuy nhiên công đoạn chế biến khác nhau.

Với phần ram, người ta nặn bột thành từng viên nhỏ, ấn hơi dẹt xuống, hấp chín rồi để nguội trước khi chiên cho bánh vàng ruộm, giòn tan.

Cách nhồi bột bánh ít giống như bánh ram nhưng cần phải ủ. Phần nhân bánh được chế biến từ tôm, thịt băm nhỏ, nêm nếm gia vị vừa ăn và xào chín. Nhân được khéo léo nhồi vào bột bánh, vo tròn như bánh trôi nước rồi đưa vào hấp chín.

Những miếng bánh nhỏ xinh, chỉ chừng 2 hay 3 ngón tay. Bánh sau khi hấp có độ dẻo và màu trắng ngần, nhìn hấp dẫn.

Thường mỗi quán ăn hay nhà hàng bán bánh ram ít sẽ có một loại nước chấm mang hương vị riêng. Nhưng nước chấm này thường không thể thiếu vị cay se se của ớt xanh.

Bánh ram ít được bán tại Huế với giá từ 3.500-7.000 đồng/chiếc

Bánh ướt

Tên là bánh ướt nhưng loại bánh này mỏng, mềm, dẻo, màu trắng như bánh cuốn của miền Bắc và hoàn toàn khô ráo. Để làm bánh ngon, quan trọng nhất là khâu pha bột gạo và nước theo tỷ lệ cân đối, sao cho chiếc bánh khi tráng xong vừa dẻo dai lại vừa mềm mại, thơm mùi gạo mới, đồng thời cũng không dính liền nhau, không bị bở.

Du khách có thể ăn những chiếc bánh trắng mướt, không nhân, chấm với nước mắm ớt tỏi. Cầu kỳ hơn, bánh ướt có thể kết hợp cùng các nguyên liệu như chả quế, thịt nướng, giò lụa, tôm chấy… và rau sống.

Với bánh ướt tôm chấy, tôm tươi được luộc chín tới, bóc vỏ, giã nhỏ cho tơi ra rồi cho lên chảo, đảo cùng hành phi đến khi dậy mùi thơm phức. Tôm chấy được rải lên miếng bánh trắng mềm rồi khéo léo cuộn tròn lại, nhìn rất hấp dẫn.

Cách pha nước mắm bánh ướt tôm chấy đúng điệu là sử dụng nước luộc tôm hòa cùng với nước mắm và thêm một chút đường, chanh, ớt cay.

Du khách có thể thưởng thức bánh ướt tại chợ Đông Ba hay các hàng quán vỉa hè xứ Huế với giá rất rẻ với giá 10.000-25.000 đồng/đĩa (tùy loại nhân)

Bánh nậm

Bánh nậm là món đặc sản du khách thường không thể bỏ qua khi tới xứ Huế. Dù làm từ những nguyên liệu đơn giản như bột gạo, tôm, thịt,... nhưng để có một chiếc bánh ngon, đòi hỏi đầu bếp phải khéo léo.

Bột gạo được hòa với nước, nêm thêm bột ngọt, muối, bắc lên bếp khuấy thật đều sao cho bột có độ đặc phù hợp, không bị nhão cũng không bị khô. Đây là bước quan trọng quyết định độ mềm mịn của chiếc bánh.

Khi bột đã nhuyễn và dẻo, đầu bếp lấy muỗng trải bột ra tấm lá dong và phết lên mặt bánh một lớp nhân tôm, thịt (bánh chay thì dùng nhân đậu xanh), khéo léo gói ghém lại thành hình chữ nhật, rồi mang hấp. Người thợ phải biết canh đúng thời gian bánh chín vừa phải, bởi nếu hấp quá lâu sẽ khiến bánh bị nhão và dính vào lá.

Nước chấm bánh nậm thông thường sẽ gồm hỗn hợp nước mắm đường pha thêm ít nước cốt chanh, tỏi và ớt xay nhuyễn nhằm giúp tăng vị ngọt dịu cho thực khách. Ở Huế, mỗi chiếc bánh nậm có giá từ 4.000 - 6.000 đồng

Bánh ép

Bánh ép là món ăn vặt dân dã, được cho là có nguồn gốc từ vùng Thuận An (vùng ven cách Huế hơn 10km). Tên gọi của bánh xuất phát từ cách chế biến: bột lọc được ép nóng trên khuôn gang thành miếng bánh tròn, dẹt.

Bánh ép ở Huế có hai phiên bản ướt và khô. Bánh ướt có thời gian ép trên khuôn gang ngắn hơn, lấy ra khi vẫn còn mềm dẻo, dễ dàng cuốn với đồ ăn kèm như rau sống thái nhỏ hoặc đu đủ chua ngọt, chấm với nước mắm cay sền sệt/mắm nêm đậm đà.

Trước đây, bánh chỉ có bột lọc, trứng, ăn kèm rau sống. Tuy nhiên hiện nay, món ăn này đã được biến tấu với nhiều loại nhân ăn kèm như tôm, thịt, xúc xích, pate... Mỗi quán lại có phần nguyên liệu đi kèm riêng biệt, tạo hương vị đặc trưng.

Đây là thức quà thích hợp để lót dạ vào buổi chiều tối hay ăn khuya. Những chiếc bánh ép có giá rất rẻ, từ 3.500 - 5.000 đồng. Ngoài ra, bánh ép Huế còn có loại sấy khô đóng gói để vận chuyển đi xa.

