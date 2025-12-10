Mới đây, Seonguk và Simon, 2 vị khách người Hàn Quốc chia sẻ video lần đầu thưởng thức ẩm thực Huế.

Hai chàng trai này đều đã sống ở Việt Nam 5 năm và đang học tiếng Việt. Họ yêu thích ẩm thực, phong cảnh, con người Việt Nam và mong muốn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc tại đất nước hình chữ S trên kênh YouTube có tên "3 anh em".

Đôi bạn tới một quán ăn trên đường Nguyễn Quý Cảnh, TPHCM. Quán chuyên các món đặc trưng của Huế như bún bò Huế, bún hến, cơm hến, bún mắm nêm, bún thịt nướng, bánh bèo, cơm sườn nướng và các món chè Huế.

Với sự giới thiệu nhiệt tình của nhân viên, đôi bạn gọi 2 bát bún bò Huế, 1 bát cơm hến và 1 phần bánh bèo. Seonguk và Simon vào tận quầy để xem các thành phần của những món đặc sản Huế nổi tiếng này. Họ cảm thấy yên tâm về hương vị khi nhân viên ở đây đều là người Huế.

Hai vị khách Hàn Quốc lần đầu trải nghiệm đồ ăn Huế. Ảnh: YouTube 3 anh em

Khi nhân viên bưng đồ ăn ra bàn, Seonguk và Simon đều ngạc nhiên vì bát bún bò đặc biệt "siêu to", rất đầy đặn với giò heo, chả cua, tiết... ăn kèm bát rau sống lớn. Bát cơm hến nhiều màu sắc và bánh bèo trắng nõn nà được đặt bên cạnh.

Họ biết tới bún bò nhưng lần đầu nghe về cơm hến. Seonguk quá tò mò mà phải thử ngay 1 thìa cơm hến. "Ôi siêu ngon", anh nói. Chưa bao giờ ăn món này nhưng anh thấy hương vị hài hòa bất ngờ. Simon ăn thử theo bạn và cũng gật gù khen. Họ liên tục múc những thìa cơm đầy ắp, thừa nhận "mất bình tĩnh vì đồ ăn quá ngon".

Seonguk ăn thìa cơm đầy "mới đã". Ảnh: YouTube 3 anh em

Cơm hến là món ăn dân dã nhưng có cách chế biến cầu kỳ và tinh tế. Thành phần của cơm hến gồm cơm trắng để nguội, hến và các loại rau ăn kèm như xà lách, rau mùi, húng thơm, cải xanh, đậu phộng rang, vừng, mắm ruốc. Hến được đãi lấy thịt, làm sạch sau đó xào cùng hành, mỡ, măng khô, thịt lợn thái chỉ cho thật khô.

Hai thực khách người Hàn nghĩ hến là "ngao khi còn nhỏ", hoàn toàn không biết hương vị nó ngon tới vậy. "Quá ngon, quá đặc biệt", Simon khen nhiều lần.

Bún hến và cơm hến là những món được nhiều thực khách ưa chuộng tại quán. Ảnh: Huế thương

Khi thưởng thức tới bún bò Huế, trong khi Seonguk thích cho thật nhiều rau sống thì Simon lại không thêm thành phần này. Nước dùng thơm ngon làm họ phấn khích. Họ gật gù vì miếng chả cua dai giòn, thơm ngon. Giò heo và bắp bò đều tươi, ăn rất hấp dẫn.

Bát bún bò Huế đầy đặn của quán khiến 2 thực khách bất ngờ. Ảnh: YouTube 3 anh em

Bún bò Huế được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bát bún bò chuẩn vị Huế có nước dùng thơm mùi sả và mắm ruốc. Mỗi đầu bếp có bí quyết riêng, khiến bún bò Huế ở mỗi quán có chút khác biệt.

Năm 2014, bún bò Huế được chuyên gia ẩm thực nổi tiếng Anthony Boudain giới thiệu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ "là món súp tuyệt vời nhất mà tôi từng nếm thử".

Năm 2016, bún bò Huế đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á đưa vào danh sách Top 100 món ăn đạt giá trị châu Á. Năm 2023, Taste Atlas - trang ẩm thực nổi tiếng quốc tế, xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới, trong đó món bún bò Huế được coi là "là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây".

Hồi tháng 5, bún bò Huế lại được Taste Atlas công bố trong danh sách 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới.

Món nào cũng khiến Seonguk và Simon hài lòng. Ảnh: YouTube 3 anh em

Thử thêm bánh bèo dẻo mịn chấm nước mắm, Simon phải thốt lên: “Tôi muốn sống ở Huế, mỗi ngày đều được ăn ngon. Làm người Huế sướng thật”. Anh còn quay sang chủ quán nói đầy phấn khích: “Món nào cũng ngon. Tôi không thể ngừng khen”.

Hai thực khách Hàn Quốc ăn sạch toàn bộ món đã gọi và khẳng định sẽ sớm quay lại quán, thậm chí dẫn theo bạn bè. “Lần tới, chúng tôi sẽ gọi mỗi người 1 tô cơm hến”, Seonguk và Simon hào hứng nói.