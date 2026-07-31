Ngô Lan Anh từng giành ngôi vị cao nhất 2 cuộc thi sắc đẹp: Hoa hậu Biển năm 2014 và Gương mặt sân khấu điện ảnh 2024 (giành ngôi vị Hoa hậu Điện ảnh 2024) vừa trở lại âm nhạc cùng dự án Một thuở yêu người.

Hoa hậu Ngô Lan Anh.

4 năm tập trung cho âm nhạc

- Gần 4 năm vắng bóng là một khoảng thời gian đủ dài để một tên tuổi bị lãng quên trong showbiz. Với sự trở lại này, chị có tự tin rằng giá trị bản thân là thứ không thể thay thế?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người không thể thay thế. Trong nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều có dấu ấn riêng và luôn có những gương mặt mới rất tài năng.

4 năm qua, tôi lựa chọn tập trung cho công việc kinh doanh nên phải chấp nhận đánh đổi. Tôi tin rằng những khán giả thực sự yêu mến sẽ luôn dành cho mình sự chờ đợi nhất định.

- Tại sao lại là nhạc Hoa lời Việt vào thời điểm này, khi các xu hướng âm nhạc hiện đại đang lên ngôi? Chị đang muốn tìm lại ký ức cho chính mình hay đang thực hiện một cuộc chơi ngược dòng để khẳng định cá tính riêng?

Đây đơn giản là dòng nhạc tôi yêu thích. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn chỉ giữ nguyên màu sắc cũ mà sẽ kết hợp với cách hòa âm, phối khí hiện đại để gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Sau chuỗi dự án nhạc Hoa lời Việt, tôi cũng sẽ thử sức với những màu sắc mới. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có tư duy âm nhạc riêng và chính âm nhạc sẽ phản ánh rõ nhất cá tính của người nghệ sĩ.

- Vừa theo đuổi nghệ thuật, vừa phải rất quyết đoán trong để điều hành kinh doanh ở cả Việt Nam và Mỹ, khi đứng trước mic thu âm, chị thoát vai thế nào để thành một người phụ nữ mong manh và đầy tự sự trong âm nhạc?

Một câu hỏi thú vị. Nhiều người thường cho rằng kinh doanh cần một cái đầu lý trí còn nghệ thuật lại cần một tâm hồn bay bổng. Với tôi, hai điều đó không hề đối lập. Tôi vẫn luôn là một người phụ nữ giàu cảm xúc, chỉ là trong công việc mình phải rèn cho bản thân sự bản lĩnh và quyết đoán.

Âm nhạc và thơ ca luôn là một phần trong con người tôi từ rất sớm. Tôi từng đạt giải Nhì môn Văn tỉnh Quảng Ninh năm học 2005-2006 nên có lẽ sự yêu cái đẹp và yêu cảm xúc vẫn luôn ở đó. Khi bước vào phòng thu, tôi chỉ đơn giản trở về đúng với con người của mình và để cảm xúc dẫn dắt. Hiện nay cũng có nhiều nghệ sĩ vừa làm nghệ thuật vừa thành công trong kinh doanh và tôi nghĩ điều quan trọng nhất là biết cân bằng để mỗi vai trò đều được sống đúng với giá trị của nó.

- 4 năm tập trung cho dự án âm nhạc thực chất là một cuộc khổ luyện âm thầm để chị trở lại với một vị thế hoàn toàn khác?

Đúng vậy! Đó là quãng thời gian tôi âm thầm học hỏi và rèn luyện rất nhiều, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Có những giai đoạn thực sự áp lực, có lúc tưởng như không còn đủ sức để đi tiếp. Tôi luôn tâm niệm: "Hãy cứ chăm chỉ trong im lặng rồi thành công tự nó sẽ ồn ào". Vì vậy, tôi không quá vội vàng chứng minh điều gì mà chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Sau chuỗi dự án nhạc Hoa lời Việt, Ngô Lan Anh sẽ thử sức với những màu sắc mới.

- Nhưng nếu thành công không đến, dự án không đạt như mong muốn, chị có thất vọng về sự đầu tư nghiêm túc của mình?

Tôi không quá đặt nặng những con số. Nếu có thì đó sẽ là niềm vui, còn nếu chưa đạt được cũng không phải điều khiến tôi thất vọng. Điều làm tôi hạnh phúc nhất trong lần trở lại này là những phản hồi tích cực của khán giả về giọng hát và cảm xúc trong âm nhạc. Với tôi, đó mới là giá trị lâu dài. Tôi tin rằng nếu mình đủ nghiêm túc và kiên trì những điều xứng đáng sẽ đến vào đúng thời điểm.

Tôi luôn tâm niệm một câu nói mà mình rất thích: "Đừng vội nổi tiếng. Hãy vội trở nên thật sự giỏi". Với tôi, khi mình đủ giỏi và đủ bền bỉ với con đường đã chọn, sự ghi nhận sẽ đến một cách tự nhiên và có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ chạy theo những thành tích tức thời.

- Từ một hoa hậu trẻ trung, năng động đến một người phụ nữ đủ trải nghiệm để kể chuyện bằng âm nhạc như hiện tại, biến cố hay bài học đắt giá nào trong cuộc sống và nghệ thuật đã nhào nặn nên một Ngô Lan Anh ngày hôm nay?

Có lẽ tôi khá may mắn vì cuộc đời ưu ái mình nhiều hơn những biến cố lớn. Nhưng điều giúp tôi trưởng thành chính là hành trình học tập, làm việc và không ngừng nỗ lực để xây dựng cuộc sống của mình. Tôi cũng quan sát từ những người xung quanh, những câu chuyện của cuộc đời. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi có thêm chiều sâu để kể chuyện bằng âm nhạc. Tôi luôn tin rằng mỗi giai đoạn mình đi qua đều là một bài học đáng quý.

- Khán giả thấy Ngô Lan Anh thành công trên thương trường và lộng lẫy trên sân khấu nhưng đời sống tình cảm lại là một dấu hỏi lớn. Chị giải tỏa những khoảnh khắc yếu đuối, cô đơn ra sao khi bản thân luôn phải duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng?

Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu và thực hành Phật pháp. Việc nghe giảng pháp mỗi ngày giúp tôi có thêm sự bình an, hiểu bản thân hơn và nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ hành trình quan trọng nhất của mỗi người là hoàn thiện chính mình. Khi nội tâm đủ vững, mình sẽ biết cách đối diện với những cảm xúc khó khăn mà không cần phải che giấu hay né tránh.

Ngô Lan Anh không để danh xưng trở thành áp lực.

Giá trị của một người không nằm ở danh xưng

- Ở độ tuổi đã tích lũy đủ trải nghiệm và sự trưởng thành, điều gì đối với chị hiện tại mới thực sự xa xỉ: Cuộc sống bình yên, sự tự do tuyệt đối hay việc được sống là chính mình mà không cần gồng gánh bất kỳ danh xưng nào?

Tôi thấy mình là một người may mắn khi hiện tại có một cuộc sống đủ đầy và bình yên. Tôi luôn cố gắng sống đúng với con người thật không để những danh xưng trở thành áp lực. Vì vậy, với tôi không có điều gì trong ba lựa chọn đó là quá xa xỉ. Quan trọng nhất vẫn là biết trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục sống có ý nghĩa.

- Khi danh xưng hoa hậu đang dần bị bão hòa và bị gán cho những định kiến tiêu cực về sự làm màu, chị làm thế nào để khẳng định giá trị riêng mà không bị đánh đồng với những ồn ào xung quanh?

Tôi tin rằng giá trị của một người không nằm ở danh xưng mà nằm ở cả một quá trình học tập, lao động và những đóng góp thực tế. Tôi luôn tập trung vào công việc, kinh doanh và âm nhạc thay vì quá bận tâm đến những ồn ào xung quanh. Tôi cũng thấy nhiều hoa hậu, á hậu hiện nay đang rất nỗ lực để khẳng định năng lực của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là tín hiệu tích cực và tôi luôn tôn trọng những sự cố gắng chân chính.

Ngô Lan Anh với "Một thuở yêu người"

Ảnh: NVCC