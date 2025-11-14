VVT_2317.jpg
Tối 13/11 tại Hà Nội, sàn diễn Vietnam International Fashion Week 2025 thu hút sự chú ý khi nhà thiết kế (NTK) Phạm Trần Thu Hằng ra mắt bộ sưu tập "Mad Room: Infinity" và sự trình diễn "cực cháy" của Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương trong tiếng hò reo của khán giả. 
Bộ sưu tập đánh dấu hành trình mới của Thu Hằng trong việc đưa tinh thần văn hóa Đông Sơn vào thời trang đương đại. "Tôi muốn biến những họa tiết trên trống đồng thành ngôn ngữ thời trang mới - nơi truyền thống song hành cùng hơi thở hiện đại", cô chia sẻ.
Bộ sưu tập là sự kết hợp giữa vật liệu hiện đại và kỹ thuật thủ công truyền thống. Jeans, da, cotton thô được phối hợp cùng lanh, đay, bông và loạt chi tiết thủ công như vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, nhuộm chàm, dệt tay từ các nghệ nhân miền núi. 
Mỗi thiết kế thể hiện sự giao thoa giữa di sản văn hóa và cá tính đường phố.
"Mad Room: Infinity" được xem như lời khẳng định rằng văn hóa Việt hoàn toàn có thể bước vào thời trang đương đại bằng hình thức sống động, thời thượng và đầy bản lĩnh. 
Bộ sưu tập mới cho thấy sự nhạy cảm văn hóa và tinh thần sáng tạo không giới hạn của Thu Hằng.
Ngoài Hoa hậu Điện ảnh 2016 Sella Trương đảm nhiệm vai trò mở màn, người mẫu Mạc Trung Kiên vedette cùng nhiều gương mặt như Lynk Lee, Maitinhvi, Dũng D.X, Jennie Bảo Châu, Gia Huy… cũng tham gia trình diễn.