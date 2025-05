Quốc Thiên

Quốc Thiên là Quán quân Vietnam Idol 2008.

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Gia Kiệm, Đồng Nai, được biết đến với chất giọng nam trầm ấm đầy nội lực. Anh bước vào làng giải trí với ngôi Quán quân Vietnam Idol 2008 và nhanh chóng chinh phục khán giả với nhiều ca khúc hit.

Dù có thời điểm sự nghiệp gặp khó khăn, Quốc Thiên vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Phong cách biểu diễn chân thành cùng khả năng xử lý ca khúc tinh tế giúp anh tạo dấu ấn riêng với các bài hát như: Hát mãi giấc mơ tôi, Câu chuyện làm quen và Vì ta quá yêu.

Anh từng chia sẻ về giai đoạn "lông bông" trong nghề: "Có thời điểm tôi nghĩ đến việc sang Mỹ định cư vì cảm thấy không tìm được chỗ đứng trong âm nhạc". Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng, Quốc Thiên đã vươn lên mạnh mẽ, giành vị trí Quán quân Trời sinh một cặp mùa 5 (2021) cùng Đỗ An và tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm (2024).

Quốc Thiên cũng tổ chức thành công live concert SKYNote - Thiên Thanh, kỷ niệm 20 năm ca hát với 2 đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt năm 2024. Đầu năm 2025, bố Quốc Thiên qua đời, anh phải nén nỗi đau khi biểu diễn trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại TPHCM. Nhiều nghệ sĩ sau đó đến nhà anh tại Đồng Nai để chia buồn cùng nam ca sĩ.

Quốc Thiên và Rhymastic thể hiện "Lặng":

Song Luân

Vẻ ngoài điển trai, Song Luân được chú ý cả lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc.

Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai, nổi bật với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,8m và nụ cười má lúm duyên dáng. Trái với mong muốn của gia đình về việc theo ngành dược, anh quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật từ sớm.

Song Luân được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt (vai Duy Kiên), Cây táo nở hoa và Nhà bà Nữ. Không chỉ thành công với diễn xuất, anh còn gây ấn tượng với khả năng ca hát qua bản hit Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu (2016).

Năm 2023, sự góp mặt của Song Luân trong Nhà bà Nữ - bộ phim đạt doanh thu kỷ lục hơn 470 tỷ đồng - đã giúp tên tuổi anh càng được khán giả biết đến rộng rãi. Năm 2024, Song Luân hot trở lại khi tham gia Anh trai say hi. Năm nay Song Luân gây chú ý với MV COEM do chính anh sáng tác, thể hiện phong cách âm nhạc mới mẻ, trẻ trung và cá tính. Đây cũng là lần đầu anh khoe vũ đạo và hình tượng "bad boy" trong sản phẩm âm nhạc.

Mạnh Quỳnh

Giọng ca bolero nổi tiếng hải ngoại, gắn liền với những màn song ca cùng Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh tên thật Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971 tại Đồng Nai. Anh lớn lên cùng ông bà ngoại tại Biên Hòa, được học cổ nhạc và dân ca từ nhỏ, hình thành nền tảng âm nhạc vững chắc.

Mạnh Quỳnh định cư tại Mỹ từ năm 1992 và gắn bó với một trung tâm ca nhạc tại đây. Anh nổi tiếng qua các màn song ca với nhiều ca sĩ, đặc biệt là Phi Nhung - tạo nên cặp đôi biểu tượng của dòng nhạc bolero hải ngoại.

"Nhiều người hỏi tôi có phải tôi và Phi Nhung yêu nhau không nhưng sự thật chúng tôi chỉ là bạn diễn ăn ý, là tri kỷ trong âm nhạc", Mạnh Quỳnh từng chia sẻ. Các ca khúc như Vợ tôi, Bến sông chờ, Tình nghèo có nhau đã trở thành những "bản hit không tuổi" trong lòng khán giả.

Với hơn 60 album phát hành, Mạnh Quỳnh được xem là ca sĩ hải ngoại có số lượng album nhiều nhất và được mệnh danh là "ông hoàng nhạc vàng". Anh còn tham gia làm giám khảo chương trình Solo cùng bolero, khẳng định vị thế trong làng nhạc trữ tình.

Về đời tư, Mạnh Quỳnh kết hôn năm 2004 với người vợ làm trong lĩnh vực tài chính, có 2 con trai và sống giản dị tại Mỹ. Anh hài hước tiết lộ: "Gia đình tôi không nghe nhạc của tôi vì sở thích âm nhạc khác biệt. Vợ tôi thích nhạc thiền còn các con thích nhạc trẻ".

Dù có ý định nghỉ hưu ở tuổi 55, Mạnh Quỳnh vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật, đồng thời đầu tư phòng thu tại nhà và ấp ủ dự định viết sách.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thể hiện "Thành phố buồn":

Khởi My

Khởi My có giọng hát ngọt ngào, đa tài với vai trò MC và ca sĩ.

Khởi My sinh năm 1990 tại Long Khánh, Đồng Nai, nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào và phong cách trẻ trung. Cô bước vào showbiz qua cuộc thi Tiếng ca học đường (2007) và đạt Quán quân Gương mặt thân quen (2013).

Khởi My ghi dấu ấn với các hit như Vì sao - ca khúc do chính cô sáng tác năm 2010, Hạt cát và Người yêu cũ. Không chỉ thành công với âm nhạc, cô còn làm MC từ năm 2009 và tham gia nhiều gameshow được giới trẻ yêu mến với hình ảnh gần gũi, năng động.

Năm 2017, Khởi My kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh. Cô từng chia sẻ về quyết định giảm hoạt động nghệ thuật: "Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và phát triển các dự án kinh doanh riêng".

Năm 2024, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cô được nhiều người yêu mến bởi lối sống giản dị, chân thành và tình yêu đẹp với chồng.

Ảnh: Tư liệu