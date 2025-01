Ngày 19/1, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc đặt tên đường trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 22, quốc lộ 50.

Lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức đổi tên các tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố.

Theo đó, quốc lộ 1 đoạn từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương được đặt tên đường Đỗ Mười.

Quốc lộ 1, đoạn từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc đặt tên đường Lê Đức Anh. Quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An đặt tên đường Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ đặt tên đường Lê Quang Đạo. Quốc lộ 22, đoạn từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh đặt tên đường Phan Văn Khải.

Quốc lộ 50, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An đặt tên đường Văn Tiến Dũng.

Quốc lộ 1K, đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương đặt tên đường Hoàng Cầm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, việc đặt tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh trên các tuyến quốc lộ nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn cho đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, trau dồi lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc của người dân TPHCM.

Theo bà Thuý, việc đặt tên đường phần nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Do đó, thành phố mong người dân, doanh nghiệp đồng cảm, chia sẻ với cơ quan nhà nước trong việc điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện để hạn chế gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sáng nay, UBND TPHCM cũng tổ chức lễ đặt tên Công viên 30 tháng 4 cho Công viên trước Hội trường Thống Nhất, quận 1.