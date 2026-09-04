Tâm lý đầu tư bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt: thay vì chạy theo kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn như trước, phần lớn nhà đầu tư hiện nay ưu tiên những tài sản có thể sử dụng hoặc sinh lời ngay, song song với khả năng giữ giá và tăng trưởng bền vững về lâu dài.

Đáp ứng đúng sự dịch chuyển đó, phân khúc nhà phố đa công năng đang dần trở thành lựa chọn phổ biến bởi tính "một sản phẩm, nhiều công dụng": vừa để ở, vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê, mang lại nguồn thu đều đặn ngay trong quá trình sở hữu. Đây cũng là cách giúp nhà đầu tư sử dụng dòng vốn hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro khi thị trường biến động.

Eurowindow Sport Garden là một trong những dự án đi theo hướng phát triển này, với sản phẩm chủ lực Royal Townhouse. Thay vì chỉ đơn thuần là nơi ở, đây được định hình như một tài sản đa lớp giá trị - vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa hướng tới đáp ứng nhu cầu khai thác kinh doanh và tích lũy tài sản trong dài hạn.

Giá trị sử dụng: Chủ sở hữu có thể ở

Ảnh phối cảnh

Mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển sang trọng, Royal Townhouse tiếp giáp các tuyến đường nội khu rộng từ 12 - 24m. Đặc biệt, dãy nhà sở hữu tầm nhìn trực diện chuỗi tiện ích và cảnh quan lớn bao gồm công viên thể thao, trường học, cùng các vườn hoa chủ đề như Trường Thọ, Ban Mai, Bình Minh.

Nằm trong tổng thể khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, Royal Townhouse được thừa hưởng hệ sinh thái gần 100 tiện ích đa dạng. Từ công viên thể thao, trường học, cảnh quan xanh đến các không gian cộng đồng được quy hoạch đồng bộ, mọi yếu tố đều hướng tới việc nâng cao chất lượng sống cho cư dân tương lai.

Giá trị kinh doanh: Có thể tự khai thác mặt bằng

Các căn nhà phố cao 4 tầng sở hữu mặt tiền rộng thoáng, giúp gia chủ dễ dàng tùy biến thành nhiều loại hình như quán cà phê, showroom, cửa hàng bán lẻ hay văn phòng dịch vụ. Thiết kế thông minh này cho phép khai thác không gian tầng một và tầng hai cho hoạt động thương mại, trong khi các tầng trên phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu sinh hoạt hoặc kinh doanh lưu trú. Mô hình này đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao bởi khả năng kết hợp hài hòa giữa nhu cầu sử dụng thực tế và mục tiêu tạo dòng tiền.

Đây đều là những khu vực có tần suất sử dụng cao, góp phần hình thành lưu lượng khách hàng thường xuyên cho các hoạt động thương mại.

Giá trị cho thuê: Có thể cho thuê toàn bộ hoặc từng phần

Đây là mô hình cho phép chủ sở hữu vừa an cư, vừa kinh doanh hoặc cho thuê, tạo nguồn thu ổn định trong quá trình nắm giữ tài sản. Với thiết kế cho phép khai thác không gian tầng một, tầng hai cho thương mại và các tầng trên cho nhu cầu sinh hoạt hoặc kinh doanh lưu trú, chủ sở hữu có thể lựa chọn cho thuê toàn bộ hoặc từng phần tùy điều kiện thị trường tại từng thời điểm.

Giá trị tài sản: Biến động theo tiến trình hoàn thiện đô thị

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thị trường, các sản phẩm nhà phố nằm trong những khu đô thị được quy hoạch bài bản thường có lợi thế lớn về khả năng khai thác sau khi vận hành. Bởi bên cạnh giá trị bất động sản, chủ sở hữu còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích, mật độ cư dân và sự phát triển đồng bộ của toàn khu vực.

Song song với dòng tiền khai thác, giá trị tích sản của Royal Townhouse cũng được các nhà đầu tư sành sỏi đánh giá cao nhờ nền tảng hạ tầng. Trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An đang chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường Trần Nguyên Hãn mở rộng, sân bay Vinh nâng cấp,... Sự hoàn thiện về hạ tầng đồng bộ là bệ phóng kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản.

Việc sở hữu tài sản vừa tạo dòng tiền đều đặn, vừa tích lũy giá trị theo thời gian hứa hẹn giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong chiến lược tài chính, gia tăng tính an toàn cho danh mục đầu tư thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những biến động ngắn hạn của thị trường.

Để hỗ trợ các nhà đầu tư hiện thực hóa bài toán dòng tiền ngay sau khi nhận bàn giao, đơn vị phát triển dự án đã đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn. Với mức giá hợp lý chỉ từ hơn 2 tỷ đồng, Royal Townhouse mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng cho nhiều nhóm khách hàng. Các ưu đãi tài chính được thiết kế tối ưu với tổng mức chiết khấu lên tới 19% giá trị sản phẩm, bao gồm chiết khấu 14% khi thanh toán sớm, ưu đãi Tâm điểm an cư 3%, ưu đãi chào hè 1% và chính sách Tự hào người xứ Nghệ 1%.

Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị sản phẩm, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc kéo dài trong 24 tháng. Chính sách miễn phí quản lý dịch vụ trong vòng 36 tháng cũng là điểm cộng lớn, giúp giảm áp lực chi phí đáng kể trong giai đoạn đầu vận hành.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị thực, những sản phẩm sở hữu công năng linh hoạt, thiết kế thông minh cùng lộ trình hình thành dòng tiền rõ ràng như Royal Townhouse tại Eurowindow Sport Garden được nhận định trở thành sản phẩm dẫn dắt xu hướng và là điểm đến tối ưu của dòng tiền trong giai đoạn tới.

Ngọc Diệp