Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế có thể chủ động thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile, khi nghĩa vụ thuế đã được cơ quan thuế cập nhật trên hệ thống.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế các bước nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile.

Bước 1: Đăng nhập eTax Mobile

- Mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại.

- Đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử.

- Trường hợp chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 2: Liên kết tài khoản ngân hàng

- Chọn chức năng “Liên kết tài khoản”.

- Chọn ngân hàng và thực hiện các bước liên kết theo hướng dẫn.

- Nếu đã liên kết tài khoản ngân hàng, có thể bỏ qua bước này.

Bước 3: Tra cứu nghĩa vụ thuế

- Tại màn hình chính, chọn “Nộp thuế”.

- Thực hiện tra cứu nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn.

- Kiểm tra khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và số tiền phải nộp được hệ thống hiển thị.

Bước 4: Thực hiện nộp thuế

- Chọn khoản thuế cần nộp.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nộp thuế, nội dung khoản thu và số tiền phải nộp.

- Chọn phương thức thanh toán/tài khoản ngân hàng đã liên kết.

- Xác nhận giao dịch và thực hiện xác thực theo yêu cầu của ngân hàng.

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Sau khi giao dịch thành công, người nộp thuế kiểm tra thông báo kết quả và chứng từ/biên lai nộp thuế điện tử trên ứng dụng theo hướng dẫn.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý, người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin và số tiền trước khi xác nhận thanh toán.

Người nộp thuế đã có tài khoản eTax Mobile và liên kết ngân hàng có thể đăng nhập, cập nhật/làm mới dữ liệu nghĩa vụ thuế rồi thực hiện nộp.

Trường hợp chưa hiển thị nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế kiểm tra lại thông tin hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho người khác.

Cơ quan thuế hướng dẫn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử, thuận tiện, nhanh chóng và hạn chế việc đi lại.