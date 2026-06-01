Bất ngờ phát hiện 76 thùng vàng

Khoảng 6h40 ngày 26/11/1983, 6 tên cướp có vũ trang đã đột nhập vào kho của công ty an ninh Brink's-Mat tại Khu Thương mại Quốc tế Heathrow, gần sân bay thủ đô London (Anh). Chúng có nội gián là Anthony Black, nhân viên bảo vệ đã cung cấp bản vẽ, mật mã và trực tiếp mở cửa cho đồng bọn.

Mục tiêu ban đầu của nhóm cướp chỉ là khoảng 1 triệu bảng tiền mặt đang được cất giữ trong két. Chúng nhanh chóng khống chế các bảo vệ, trùm đầu và đổ xăng lên người họ, dọa thiêu sống nếu không hợp tác.

Tuy nhiên, một bảo vệ tên Robin Riseley nắm giữ nửa mật mã còn lại thì lại không thể nhớ được dãy số vừa mới thay đổi. Bọn cướp bắt đầu lục tung kho. Những thùng carton xám xịt trong góc phòng được mở ra. Bên trong là vàng với 76 thùng, 6.800 thỏi, tổng trọng lượng 3 tấn.

Giá trị số vàng này vào thời điểm đó là 26 triệu bảng (tương đương khoảng 100 triệu bảng, tức hơn 3.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Nhà kho Brink's-Mat tại khu thương mại Heathrow, London (Anh)-\, hiện trường vụ trộm 6.800 thỏi vàng trị giá 26 triệu bảng năm 1983. Ảnh: Nils Jorgensen/Rex Features

Không lâu sau khi chiếm đoạt số vàng, bọn cướp mới đối mặt với một vấn đề nan giải. Toàn bộ số vàng đều là vàng miếng nguyên chất 999,9 của hãng Johnson Matthey, mỗi thỏi đều được khắc mã số serial riêng biệt. Đưa ra thị trường hợp pháp cũng có nghĩa là tự thú.

Chúng buộc phải tìm đến Kenneth Noye - một chuyên gia luyện kim đen, người điều hành đường dây nấu chảy vàng trái phép.

Noye dựng lò nung ngay trong vườn nhà ở ngôi làng West Kingsdown, hạt Kent phía Đông Nam nước Anh và bắt đầu nấu chảy số vàng, pha tạp thêm xu đồng để xóa dấu vết nguồn gốc.

Theo BBC, một lượng lớn vàng trang sức được bán tại Anh sau năm 1983 được nghi ngờ từ lò nung của Noye, nhưng không thể kiểm chứng.

Cú sốc ngành bảo hiểm và hệ lụy kinh tế

Vụ cướp gây ra một cú sốc lớn cho ngành bảo hiểm. Lloyd's of London cùng các bên liên quan đã phải bồi thường 26 triệu bảng - một con số kỷ lục vào thời điểm đó.

Sự cố buộc ngành bảo hiểm Anh thắt chặt các quy định an ninh đối với kho quỹ và vận chuyển vàng, kéo theo chi phí lưu ký và bảo hiểm cho các tổ chức tài chính tăng mạnh.

Vàng thỏi nguyên chất 999,9 chưa bao giờ được tìm thấy sau hơn 4 thập kỷ. Ảnh: Crime+Investigation UK

Không chỉ dừng lại ở tác động lên ngành bảo hiểm, số vàng bất minh này còn kéo theo một chuỗi bạo lực kéo dài suốt 4 thập kỷ.

Năm 1985, Kenneth Noye, chuyên gia nấu chảy vàng đâm chết một thám tử ngay trong vườn nhà khi bị theo dõi, nhưng thoát tội giết người với lý do tự vệ. Hắn chỉ lĩnh 14 năm tù vì tội buôn lậu vàng. Sau khi ra tù, Noye lại dính thêm một vụ giết người khác.

Từ đó, một loạt cái chết bí ẩn lần lượt xảy ra. Những người từng liên quan đến việc rửa tiền, vận chuyển hoặc tiêu thụ số vàng lần lượt bị sát hại tại Anh, Tây Ban Nha, thậm chí trên du thuyền ngoài khơi Hy Lạp.

Cảnh sát Anh ước tính có khoảng 20 người liên quan đến số vàng đã thiệt mạng hoặc mất tích bí ẩn.

Riêng Anthony Black - tên nội gián lĩnh 6 năm tù. Nhưng sau khi ra tù, hắn phải sống trong chế độ bảo vệ đặc biệt suốt đời, vì bị chính các băng nhóm tội phạm "treo thưởng" vì tội khai báo.

Đến nay, hơn 40 năm sau, phần lớn số vàng vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Một số nguồn tin cho rằng vàng đã được chôn giấu, số khác khẳng định nó đã được tái chế và hòa vào thị trường vàng hợp pháp đến mức không thể truy xuất nguồn gốc.

Năm 2023, Đài BBC phát sóng bộ phim truyền hình "The Gold" gồm 6 tập, kể lại toàn bộ diễn biến vụ cướp và những hệ lụy sau đó, thu hút hàng triệu khán giả. Phần 2 của phim lên sóng vào tháng 6/2025, tiếp tục khai thác nửa còn lại của số vàng.

Vị cảnh sát trưởng dẫn đầu cuộc điều tra ngày ấy là Brian Boyce chỉ có thể lắc đầu: "Chúng tôi thậm chí còn chẳng tìm thấy bụi vàng".

Theo BBC News, The Guardian, UPI