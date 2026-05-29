Trong phiên giao dịch 28/5, giá vàng miếng SJC giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng, kết phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức thấp nhất trong gần 5 tháng của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC khởi động năm 2026 ở mức giá 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) rồi vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 187,2-192,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào cuối tháng 1.

Sau đó, giá vàng miếng SJC liên tục có những đợt tăng - giảm lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 đến nay.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 1, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm tới 34,7 triệu đồng/lượng (chiều bán).

Cộng với chênh lệch 3 triệu đồng mỗi lượng từ giá mua vào - bán ra thì người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh lịch sử đã lỗ tới 37,7 triệu đồng/lượng.