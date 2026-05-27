40 nghệ nhân Jrai thuộc Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong đêm diễn (từ 19h đến 21h), các nghệ nhân sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn cồng chiêng với các bài Đón khách, Đi hái rau rừng, Mừng lúa mới; hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Mừng chiến thắng; biểu diễn dân ca Jrai qua các ca khúc Ơ adơi ơi (Ơ hỡi em), Dăm Brông (Chàng Brông) và dân ca Bahnar Gô mẹ tanh brai (Chờ mẹ dệt vải).

Cùng với đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ dân tộc và thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào địa phương.

Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái, xã Chư Păh được thành lập theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu tái định cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Việc tham gia Chương trình Cồng chiêng cuối tuần góp phần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Đội cồng chiêng nhí làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung tham gia Chương trình Cồng chiêng cuối tuần

Cũng trong tháng 5, một đêm diễn của các nghệ nhân nhí đến từ làng Đak Pơ Kao (xã Tơ Tung) sẽ được tổ chức nhằm phục vụ thiếu nhi và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Chương trình có sự tham gia của 40 nghệ nhân nhí dân tộc Bahnar với nhiều tiết mục đặc sắc như: trình diễn cồng chiêng các bài Lễ cầu mưa, Ru con, Mừng lúa mới, Nhịp chiêng Tây Nguyên; cùng các tiết mục dân ca như Xin mẹ đi chiến trường và Ca ngợi Bác Hồ.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức vào tối thứ 7 hằng tuần là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026; đồng thời góp phần phục vụ người dân và du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình được duy trì đến hết tháng 12/2026. Gia Lai sẽ đưa cồng chiêng “xuống phố” vào tối thứ 7 hằng tuần tại các quảng trường trung tâm và luân phiên ở các xã, phường, với sự tham gia của nghệ nhân Ba Na, Gia Rai, Chăm H’roi, H’rê…

Chương trình nhằm tạo điều kiện để cồng chiêng trở về với môi trường vốn có; giúp nghệ nhân thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào, khích lệ cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy di sản; Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

An Nhiên