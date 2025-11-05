Giữ lửa di sản là cách tôn vinh niềm tự hào Không gian văn hóa Cồng chiêng

Cồng chiêng từ lâu đã trở thành biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên, nơi mà âm thanh đất trời hoà vào nhịp sống con người. Mỗi tiếng chiêng ngân vang là lời kể về lịch sử, về tinh thần gắn bó của đồng bào ta với đại ngàn.

Nghệ nhân hướng dẫn học sinh trải nghiệm đánh chiêng. Ảnh: Chu Hằng

Từ năm 2005 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện hàng loạt chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản này. Nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng được mở ra cho thanh thiếu niên; các nghệ nhân lớn tuổi được mời hướng dẫn, truyền nghề. Cùng với đó là hoạt động khôi phục các lễ hội truyền thống, trang bị nhạc cụ, phục hồi trang phục dân tộc, và tổ chức những buổi trình diễn định kỳ để cồng chiêng tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông hay Lâm Đồng đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, phục dựng lễ hội, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân trẻ tiếp bước cha anh. Bên cạnh đó, việc đưa cồng chiêng vào trường học, bảo tàng, các hoạt động du lịch trải nghiệm,… giúp Không gian văn hóa cồng chiêng hiện diện sinh động hơn giữa đời sống hiện đại.

Tuy vẫn còn nhiều thách thức trong việc cân bằng giữa đời sống sinh hoạt và phát triển văn hoá cộng đồng, nhưng quá trình bảo tồn cho thấy nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm rõ ràng trong việc bảo tồn và lan tỏa nét đẹp của cồng chiêng Tây Nguyên.

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” góp sức lan tỏa văn hoá cồng chiêng

Các lễ hội và sự kiện văn hoá khi tổ chức tại các tỉnh Tây Nguyên luôn ưu tiên mở màn bằng các tiết mục cồng chiêng như một cách tri ân và quảng bá thiết thực. Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thuộc dự án Hành trình Việt Nam sẽ diễn ra 1/3/2026 tại Gia Lai (phường An Phú), do Vietourist Holdings tài trợ và tổ chức, với sự góp mặt của Siu Black, Bùi Công Nam, Hoàng Trang, Nguyễn Đông, Mơ Ly, nhóm nhạc MAYDAYs cùng đội Văn nghệ Khoa Văn hoá Nghệ thuật, Cao đẳng Gia Lai.

Những nghệ sĩ góp mặt tại đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ảnh: Hành Trình Việt Nam

Trực thuộc Khoa Văn hoá Nghệ thuật Trường Cao đẳng Gia Lai, tiền thân là Trường Văn hoá Nghệ thuật Gia Lai với hơn 47 năm truyền thống, nhóm HSSV biểu diễn nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên của khoa đã không ngừng cống hiến và tỏa sáng qua nhiều hội diễn HSSV toàn quốc, đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng, đồng thời góp mặt trong nhiều sự kiện văn hoá lớn nhỏ của khu vực Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai.

Đội Văn nghệ Khoa Văn hoá Nghệ thuật, Cao đẳng Gia Lai.

Nhóm quy tụ những gương mặt trẻ tài năng, chuyên biểu diễn các nhạc cụ truyền thống cùng những điệu múa xoang rực rỡ sắc màu mang đậm tinh thần văn hoá Tây Nguyên. Tại đêm nhạc, những âm thanh đặc trưng của đại ngàn sẽ được ngân vang từ bộ đàn đá, đàn T’rưng lớn, đàn Đinh Păh, đàn T’rưng ống đệm và đàn T’rưng cầm tay. Hơn 30 diễn viên múa và nghệ nhân cồng chiêng sẽ tham gia biểu diễn.

Thiết kế sân khấu đêm nhạc được lấy cảm hứng từ cồng chiêng Tây Nguyên.

Cùng với âm nhạc, các diễn viên múa sẽ trình diễn tiết mục múa mang dấu ấn tinh thần đại ngàn, đồng thời góp phần tô đậm bản sắc địa phương qua các phần múa phụ hoạ cho các tiết mục trong chương trình. Các tiết mục trong đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” đều là nỗ lực góp phần bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hoá Tây Nguyên trong thời đại mới.

Quảng bá du lịch bền vững và lan tỏa tinh thần sẻ chia

Ngoài giá trị nghệ thuật, mục tiêu lớn hơn của đêm nhạc chính là quảng bá hình ảnh Tây Nguyên như một điểm đến văn hóa đặc sắc, thân thiện và bền vững. Thông qua việc kết nối âm nhạc, di sản và hoạt động thiện nguyện, chương trình mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn.

Các em học sinh THCS Quảng Sơn nhận học bổng tiếp sức mùa tựu trường. Ảnh: Hành Trình Việt Nam

Sau đêm nhạc mở màn “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội vào cuối tháng 8/2025, chương trình đã đóng góp cùng với Quỹ Vì Cộng Đồng hỗ trợ xây dựng cầu Kênh Thuỷ Lợi (tỉnh An Giang), góp phần mở ra con đường an toàn hơn cho người dân cũng như mở lối giao thương, vận chuyển nông sản, góp phần thúc đẩy kinh tế và xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Vietourist Holdings cũng đã trao hơn 60 suất học bổng trị giá 110 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn ở các các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Trị, mang đến sự hỗ trợ cần thiết cho các em trước thềm năm học mới. Vietourist Holdings đã lên kế hoạch phối hợp cùng Quỹ Vì Cộng Đồng triển khai các hoạt động san sẻ yêu thương đến với người dân tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ngay sau đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”.

Ngọc Minh