Ngày 24/7, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa cứu sống bé trai N.C.V. (14 tháng tuổi, ngụ phường Nhơn Trạch) sau khi bị đàn ong đốt khoảng 20 vết khi đang đi chơi cùng bố mẹ tại công viên.

Bé trai 14 tháng tuổi bị 20 vết ong đốt. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, lúc nhập viện bé còn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, trẻ lơ mơ, mạch nhanh, men gan tăng gấp hàng trăm lần bình thường. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm độc nọc ong vàng, tổn thương đa cơ quan gồm gan, thận, phổi, tán huyết và tiêu cơ vân.

Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy và tiến hành lọc máu liên tục trong 44 giờ để loại bỏ độc tố, hỗ trợ chức năng gan, thận.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé dần hồi phục, cai được máy thở.

Bác sĩ Ngọc cho biết, nọc ong không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể gây tổn thương gan, thận, phổi, não, thậm chí suy đa cơ quan. Với trẻ nhỏ, nếu bị ong đốt từ 10 vết trở lên, nguy cơ ngộ độc rất cao và cần đưa đến cơ sở y tế ngay, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường.

Để phòng ngừa, phụ huynh không nên để trẻ chọc phá tổ ong, đuổi bắt ong; mặc quần áo kín khi đến nơi nhiều cây cối. Khi bị ong đốt, cần lấy ngòi ong đúng cách, rửa sạch vết thương và không áp dụng các mẹo dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.