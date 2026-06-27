Chiều 25/6, người đàn ông 70 tuổi trú tại xã Chân Mộng (Phú Thọ) bị ong vò vẽ đốt vào vành tai trái. 20 phút sau, người bệnh xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, mệt lả, da đỏ toàn thân.

Người nhà cho biết bệnh nhân đã được đưa đến trạm y tế gần nhất để sơ cứu ban đầu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, xe cấp cứu nhanh chóng chuyển người bệnh đến Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Chân Mộng trong tình trạng nguy kịch.

VIdeo cấp cứu người bệnh. Nguồn: BVCC.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt phác đồ xử trí sốc phản vệ, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, cho bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ và sử dụng thuốc cùng các biện pháp hồi sức theo đúng phác đồ.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu với thở rít, khó thở tăng dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức tích cực, kiểm soát phản vệ, duy trì hô hấp và tuần hoàn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, bệnh nhân được chuyển an toàn lên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Khoa Hồi sức Cấp cứu. Hiện người bệnh được lọc máu liên tục và theo dõi sát.

Các bác sĩ khuyến cáo, ong vò vẽ đốt có thể gây sốc phản vệ chỉ trong vài phút, đặc biệt khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ toàn thân, tụt huyết áp hoặc lơ mơ. Đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.

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