Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ trì họp báo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 16 và đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Công

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, tại trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 440 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 300 đại biểu chính thức và 140 đại biểu khách mời.

Đại hội có chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; chung sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện”.

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất. Báo cáo chính trị trình đại hội gồm 2 phần: Phần 1 là đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu và nội dung của 6 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh; phần 2 là phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Công

Trong phần 2, báo cáo xác định 16 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá để thực hiện 7 chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới được chuẩn bị theo hướng kế thừa – ổn định – đổi mới – phát triển, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và tính đại diện cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần và tính đại diện theo quy định.

Cùng đó, đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiện cũng đã và đang hoàn tất khâu chuẩn bị. Về thời gian, theo kế hoạch, đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được tổ chức lần lượt, bắt đầu từ ngày 2/12 đến ngày 12/12.