Tọa lạc tại giao lộ “vàng” trung tâm thành Vinh, tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Glory Residence sở hữu kiến trúc mang đậm bản sắc địa phương cùng hơn 37 tiện ích đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của giới tinh hoa.

Tổ hợp Sun Glory Residence với kiến trúc đậm "chất Nghệ" giữa trung tâm thành Vinh. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Kiến trúc thấm đẫm tinh thần bản địa

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống, nơi nắng gió miền Trung và chiều dài lịch sử bồi đắp nên những nét tính cách rất riêng. Lấy cảm hứng từ những phẩm chất tốt đẹp ấy, đội ngũ kiến trúc sư Sun Property (thành viên Sun Group) đã chắt lọc thành 5 giá trị cốt lõi: Kiên - Cần - Nghĩa - Trí - Khí (kiên cường, cần mẫn, trọng nghĩa tình, hiếu học và khí phách) để định danh cho 5 tòa tháp căn hộ tại Sun Glory Residence, chuyển hóa văn hóa địa phương vào kiến trúc.

Mỗi tòa tháp kể một câu chuyện riêng, tổng hòa thành bức tranh mang đậm hồn cốt xứ Nghệ. Tòa Infinity (chữ “Kiên”) sở hữu khối hình vững chãi, lấy cảm hứng những lớp gạch của cổng thành cổ Vinh. Tòa Legend (chữ “Cần”) gợi nhắc hình ảnh của người bà, người mẹ bên khung cửi dệt vải truyền thống. Cấu trúc đan cài của hệ lam đứng và các dải ban công vừa mô phỏng sợi dệt của khung cửi, vừa giúp che chắn nắng hướng Tây cho tòa nhà.

Thiết kế tòa Legend lấy cảm hứng từ khung cửi truyền thống. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Tinh thần trượng nghĩa và sự đồng lòng được khắc hoạ trong kiến trúc tòa Harmony, với các khối tháp liên kết chặt chẽ, lấy cảm hứng từ khí thế của vạn binh sĩ xứ Nghệ theo vua Quang Trung ra Bắc. Trong khi đó, tòa Lumina tôn vinh tinh thần hiếu học bằng thiết kế các khối tháp tựa vào nhau như những trang sách vươn cao trong “Biến pháp Tam chương” của Trạng nguyên Bạch Liêu.

Tâm điểm của tổ hợp là tòa Sky 37 cao bậc nhất thành Vinh. Với chiều cao 37 tầng cùng những đường nét mềm mại và cấu trúc giật cấp tựa đôi cánh Phượng Hoàng vút bay, tòa tháp là lời khẳng định cho khí phách hiên ngang và khát vọng vươn tầm của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Đại diện Sun Property cho biết: “Dự án lấy cảm hứng từ con số 37 để thiết kế biểu tượng riêng. Từ tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng, quy mô 3,7 ha đến hơn 37 tiện ích, từng chi tiết đều bắt nguồn từ tinh thần kiên cường, cần cù, trí tuệ và khí phách của người dân nơi đây, tạo dựng niềm tự hào cho mỗi chủ nhân”.

"Trái tim" xanh và hơn 37 tiện ích đẳng cấp

Nếu công trình kiến trúc là biểu tượng cho diện mạo đô thị, thì không gian sinh hoạt chung - nơi cư dân tương tác và kết nối mỗi ngày, lại kiến tạo bản sắc riêng cho Sun Glory Residence.

Hơn 10.650m2 không gian xanh nội khu kiến tạo môi trường sống trong lành. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Dự án tọa lạc tại khu vực vòng xuyến Hải Quan, giao điểm của năm trục đường lớn, thừa hưởng sự sầm uất của lõi trung tâm thành Vinh. Chủ đầu tư bố trí các khối tháp men theo hai trục đường lớn Lê Hồng Phong - V.I. Lê Nin, dành ra khoảng lõi để kiến tạo 10.650m2 không gian xanh nội khu và quảng trường trung tâm đan xen đường dạo bộ và tiểu cảnh nên thơ.

Ẩn mình dưới tán lá là các không gian chức năng như thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng cùng các tác phẩm nghệ thuật công cộng, kể câu chuyện lịch sử, văn hóa thành Vinh. Đây sẽ là nơi cư dân rèn luyện sức khoẻ, giao lưu và bồi đắp tình cảm láng giềng, lưu giữ chất cộng đồng đặc trưng của Nghệ An.

Dưới tán cây xanh mát, khu vực café terrace là điểm hẹn lý tưởng để cư dân thư giãn và kết nối. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Phố thị bên ngoài và khu vực bên trong tổ hợp được kết nối qua năm lối vào mang triết lý “Ngũ Hành” (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ) sắp xếp theo quy luật tương sinh. Mỗi cánh cổng mang một sắc thái khác biệt, cùng dẫn lối về quảng trường trung tâm, biến hành trình về nhà mỗi ngày của cư dân thành trải nghiệm thư thái.

Trong bối cảnh Nghệ An đang bứt tốc thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ, tầng lớp trung – thượng lưu mở rộng, đòi hỏi chất lượng nơi ở phải tiệm cận với các đô thị lớn. Sun Glory Residence mang đến hệ sinh thái hơn 37 tiện ích nội tòa đẳng cấp, với điểm nhấn là bể bơi bốn mùa trong nhà quy mô 1.100 m², khối đế thương mại quy mô 25.000 m², hai tầng hầm đỗ xe rộng 74.000 m² cùng sảnh đón căn hộ cao 12m theo tiêu chuẩn khách sạn.

Hệ tiện ích nội khu quy tụ chuỗi dịch vụ mua sắm, giải trí và ẩm thực đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Hội tụ vị trí tâm điểm, quy hoạch thông minh và kiến trúc thấm đẫm chiều sâu văn hóa, Sun Glory Residence là cách Sun Property tôn vinh bản sắc địa phương trong không gian sống tiện nghi, đẳng cấp.

Hà Anh