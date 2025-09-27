

Sau thành công vang dội của 2 phần phim trước với doanh thu lần lượt là 54,7 tỷ và 99,6 tỷ, theo Box Office Vietnam, series kinh dị đình đám Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng chính thức trở lại với phần 3, được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ tại phòng vé.

Theo đó, Việt Nam là thị trường duy nhất dàn sao Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 đích thân đến để gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả. Dẫn đầu bởi ngôi sao hàng đầu Thái Lan là Nadech Kugimiya (Yak) và dàn “anh chị em” gồm: Junior Kajbhandit Jaidee (Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (Yod), Denise Jelilcha Kapuan (Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (Yee).

Chương trình tổ chức vào ngày 10/10/2025 - thời điểm khởi chiếu chính thức của bộ phim tại Việt Nam - với điểm đến là TPHCM. Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn phim sẽ tham dự loạt hoạt động nổi bật như họp báo giao lưu cùng truyền thông, thảm đỏ “Ngày hội Tee Yod” chào đón dàn diễn viên và cinetour gặp gỡ, tương tác cùng khán giả tại các rạp chiếu phim.

Dàn diễn viên sẽ sang Việt Nam quảng bá "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2".

Việc Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất đoàn phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 ghé thăm không chỉ thể hiện tình cảm đặc biệt ê-kíp dành cho khán giả Việt mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường điện ảnh Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục thời gian qua, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà làm phim quốc tế.

Khác với lần sang Việt Nam quảng bá Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2, năm nay số lượng diễn viên cùng quy mô đoàn làm phim đến Việt Nam mở rộng, hứa hẹn không thua kém các hoạt động quảng bá tại thị trường nội địa Thái Lan. Trong đó, thu hút nhiều sự chú ý nhất là siêu sao Nadech Kugimiya - “nam thần quốc dân” của Thái Lan, ngôi sao quen mặt với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách.

Bên cạnh đó, Denise Jelilcha Kapuan (vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vai Yee) - những gương mặt từng đến Việt Nam giao lưu trong phần 2 - cũng sẽ trở lại. Lần này, khán giả Việt sẽ có cơ hội gặp gỡ hai anh em trai còn lại trong gia đình Yak là Junior Kajbhunditt Jaidee (vai Yos) và Friend Peerakrit Phacharaboonyakiat (vai Yod).

Hình ảnh trong "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3".

Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 tiếp nối câu chuyện của gia đình Yak sau cái kết tưởng chừng viên mãn ở phần 2. Lúc này, em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học. Để cứu Yee, Yak cùng gia đình buộc phải bước vào khu rừng chết - nơi những linh hồn quỷ dữ đang ẩn náu. Nhưng lần này, kẻ thù mà họ đối mặt không chỉ dừng lại ở những con quỷ khát máu mà còn là một tà giáo bí ẩn.

Phim sẽ mở suất chiếu sớm từ 18h ngày 8/9 đến 9/9 và chính thức khởi chiếu vào ngày 10/10 tại Việt Nam.