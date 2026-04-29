Nhìn từ trên cao, các đường xuyên Trường đua Phú Thọ đã thành hình.

Các đường số 3, số 4 đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Riêng đường số 5 vẫn vướng mặt bằng, các đơn vị liên quan đang khẩn trương tháo gỡ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 19/4, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương để kịp hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe.

Khởi công từ tháng 5/2025, dự án hạ tầng và giao thông khu Trường đua Phú Thọ có tổng vốn khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Dự án gồm 5 tuyến đường nội khu, tổng cộng dài hơn 2km, quy mô 2-6 làn xe, kết nối với các đường Lê Đại Hành, Lữ Gia, Lý Thường Kiệt và 3 Tháng 2, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.

Đường số 2 dài 481m, rộng 26m và gồm 4 làn xe.

Tại khu vực đường số 1 và số 2, công nhân tiến hành dọn dẹp vỉa hè, thu gom vật liệu xây dựng, lắp đặt dải phân cách và hoàn tất việc lát đá vỉa hè.

Anh Tân (người dân sinh sống gần khu vực trường đua) chia sẻ: “Mỗi khi tan làm, tình trạng kẹt xe tại các tuyến đường như Lý Thường Kiệt và Lê Đại Hành luôn là nỗi ám ảnh với tôi. Vì vậy, khi nghe tin 2 tuyến đường xuyên khu sắp thông xe, tôi rất kỳ vọng”.

Khu đất phía trước khán đài trường đua ngựa cũ đang được triển khai xây dựng công viên kết hợp khu vui chơi, giải trí dành cho thanh thiếu niên, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Khu vực Trường đua Phú Thọ được quy hoạch thành một tổ hợp đa chức năng, bao gồm công viên rộng khoảng 65.000m², trường THPT cùng các công trình văn hóa và thể thao.

Sau khi hoàn thành, 5 tuyến đường xuyên Trường đua Phú Thọ được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa các điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm trong khu vực.

Sau hơn 15 năm “đóng băng”, khu đất Trường đua Phú Thọ đang bước vào giai đoạn tái sinh, dần chuyển mình thành khu đô thị hiện đại với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.