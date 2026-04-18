Lần đầu tiên, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ mở cửa đón người dân và du khách tham quan miễn phí. Tại đây, khán giả có cơ hội trải nghiệm múa rối nước và thưởng thức các tiết mục xiếc do những nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn.

Do số lượng giới hạn, người dân phải đăng ký trước để tham gia trải nghiệm. Ngay từ 9h, nhiều người đã có mặt từ sớm để check-in, nhận vòng tay và bắt đầu tham quan.

Gia đình chị Nguyễn Lê Hồng Yến (phường Phú Nhuận) cho biết, khi thấy thông tin đăng ký tham gia trải nghiệm miễn phí, gia đình chị rất hào hứng. “Cả nhà tôi rất thích xem xiếc, đã từng xem ở nhiều nơi nhưng lần đầu bước vào một rạp xiếc hiện đại như vậy, từ không gian đến âm thanh đều khiến chúng tôi rất bất ngờ và ấn tượng".

Bước vào không gian trải nghiệm, du khách được thưởng thức các tiết mục trích từ vở xiếc "Ký ức Hỏa Thần – Vùng đất kỳ bí (tiền truyện)" với màu sắc huyền ảo, kết hợp giữa xiếc hiện đại và nghệ thuật kể chuyện. Bên cạnh đó là các tiết mục múa rối đặc sắc như múa rối tay “Hồ Thiên Nga” với tạo hình mềm mại, uyển chuyển, tái hiện câu chuyện cổ tích giàu cảm xúc, cùng múa rối nước “Loan Phượng” đậm chất dân gian, sử dụng hình tượng linh vật truyền thống, mang đến không gian biểu diễn sống động và giàu tính biểu cảm.

Với 16 năm gắn bó với nghề, chị Đào Dung cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là những khoảnh khắc được tỏa sáng trên sân khấu. “Biểu diễn trong một không gian rạp xiếc hiện đại, quy mô lớn như thế này khiến tôi càng muốn trau chuốt, hoàn thiện từng tiết mục, để cống hiến cho khán giả những phần trình diễn trọn vẹn nhất,” chị chia sẻ.



Sau khi kết thúc buổi diễn, người dân được giao lưu và trực tiếp trải nghiệm múa rối nước dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Em Lê Huỳnh Trí (phường Tân Bình) cho biết rất vui và hào hứng khi lần đầu được thử sức với loại hình nghệ thuật này. “Từ nhỏ em đã rất thích xem múa rối nước nhưng đây là lần đầu tiên em được trực tiếp trải nghiệm", Trí chia sẻ.

Sân khấu chính có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, cao khoảng 24m, tạo nên không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng công nghệ sân khấu hiện đại, nơi đây có khả năng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật, từ xiếc, ca múa nhạc đến các chương trình quy mô lớn, mang đến trải nghiệm sống động và chuyên nghiệp cho khán giả.

KTS. Nguyễn Hữu Phụng - Giám đốc Ban Quản lý dự án Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, cho biết công trình là dấu ấn của trí tuệ Việt khi toàn bộ quá trình thiết kế và thi công đều do đội ngũ trong nước thực hiện với quy mô và tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế. Điểm nổi bật là kết cấu không cột với khẩu độ gần 60m, giúp khán phòng 2.000 chỗ ngồi không bị che khuất tầm nhìn. Bên cạnh đó, hệ thống sân khấu đa tầng cùng trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến cho phép nhà hát linh hoạt tổ chức nhiều loại hình biểu diễn quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Theo ông Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, việc đưa công trình vào hoạt động không chỉ là niềm vui của đơn vị mà còn nhận được sự quan tâm của giới nghệ thuật; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm vận hành hiệu quả để phục vụ công chúng.



Theo ông, rạp xiếc sẽ hoạt động theo mô hình đa năng, phục vụ nhiều loại hình nghệ thuật. Dịp 30/4 và 1/5, dự kiến mở cửa miễn phí với các trích đoạn xiếc đặc sắc, đồng thời xây dựng các chương trình mới mang bản sắc TPHCM, hướng đến trở thành điểm đến trong các tour du lịch thành phố.

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình nhóm A với tổng mức đầu tư khoảng 1.395 tỷ đồng, quy mô gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m². Công trình được khánh thành ngày 19/8/2025 nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Sau đó, rạp được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM bàn giao cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM quản lý, vận hành từ ngày 18/3. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật hiện đại, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và diện mạo đô thị của thành phố.