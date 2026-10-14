Chỉ sau một tháng triển khai, chương trình tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã trao 5 bất động sản cao cấp tổng trị giá 65 tỷ đồng cho khách hàng tham gia chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang”.

Ngân hàng tiếp tục mở rộng cơ hội trúng nhà sang, vàng 24K và hàng chục nghìn phần quà với tổng giá trị 338 tỷ đồng.

5 bất động sản cao cấp tìm được chủ nhân sau một tháng

Ngày 12/10, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tổ chức lễ trao thưởng cho hai khách hàng may mắn trúng biệt thự trị giá 25 tỷ đồng và căn hộ trị giá 10 tỷ đồng của Sun Group trong chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang”.

Cùng với ba căn hộ cao cấp đã được trao tặng trước đó, chỉ sau một tháng triển khai, 5 bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng đã lần lượt tìm được chủ nhân từ chương trình dành cho khách hàng gửi tiết kiệm Siêu đặc quyền NCB Signature Savings.

Chị Nguyễn Thị Ngân Quỳnh - Khách hàng trúng biệt thự trị giá 25 tỷ đồng tại Charmora City (Khánh Hòa) khi gửi tiết kiệm NCB

Đại diện NCB trao căn hộ 10 tỷ đồng cho gia đình chị Phùng Thị Mỹ Hạnh - Khách hàng trúng giải thưởng tuần 4 tháng 9

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB - nhấn mạnh, “Chúng tôi muốn vun đắp niềm tin từ những giá trị khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận và kiểm chứng. Đây cũng là cách NCB khẳng định cam kết đồng hành thực chất, để khách hàng an tâm tích lũy và bứt phá tới những mục tiêu tài chính lớn hơn”.

Ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng NCB chia sẻ tại sự kiện

Không chỉ trao thưởng, NCB cùng Sun Group còn tổ chức cho các gia đình trúng giải tham quan dự án Blanca City và Charmora City, khám phá không gian căn hộ mẫu cao cấp và trải nghiệm hệ thống tiện ích tại các dự án mà mình vừa may mắn sở hữu.

Gia đình chị Tạ Thị Trung Dung - Khách hàng trúng căn hộ cao cấp tại Blanca City (TP.HCM) tham quan dự án và trải nghiệm căn hộ mẫu

Trải nghiệm “trúng thật - trao thật - tận tay trải nghiệm nhà sang” đã tạo nên giá trị vượt xa kỳ vọng về một sản phẩm tiết kiệm thông thường, làm nên dấu ấn chất lượng, đẳng cấp, khác biệt cho sản phẩm NCB Signature Savings trên thị trường.

Đáng chú ý, ngay tối 12/10, NCB tiếp tục tổ chức phiên livestream quay thưởng tuần đầu tiên của tháng 10 và đã tìm ra 3 chủ nhân mới của các căn hộ Charmora City (Khánh Hòa) trị giá 3 tỷ đồng mỗi căn: bà Nguyễn Thị Năm (mã dự thưởng 007332), ông Lê Việt Cường (mã dự thưởng 012408) và bà Trần Kim Dung (mã dự thưởng 004624).

Phiên quay thưởng cũng tìm ra chủ nhân của 3 giải Nhì, mỗi giải là 1 cây vàng 24K, cùng 5 giải Ba, mỗi giải là 5 chỉ vàng 24K.

Tiếp tục mở rộng cơ hội trúng thưởng với quỹ quà tặng 338 tỷ đồng

Sau những giải thưởng bất động sản giá trị lớn đầu tiên, NCB tiếp tục triển khai chương trình “Lời quà bạt ngàn - Lãi nhà bạc tỷ” dành cho khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền, với tổng giá trị giải thưởng 338 tỷ đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/1/2027.

Chương trình mang đến cơ hội sở hữu 71 bất động sản cao cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group, cùng hàng trăm giải vàng 24K và hơn 70.000 phần quà hấp dẫn thông qua các kỳ quay thưởng tuần, tháng, chung cuộc và hàng ngày trên NCB iziMobile.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, có cơ hội trúng căn hộ Sun Group trị giá 3 tỷ đồng cùng vàng DOJI qua kỳ quay tuần. Với tổng tiền gửi mở mới từ 2 tỷ đồng trong tháng và đáp ứng điều kiện chương trình, khách hàng còn có cơ hội trúng căn hộ trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều giải vàng giá trị tại kỳ quay tháng.

NCB tiếp tục tặng quà 338 tỷ đồng cho khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền

Đặc biệt, phiên quay số chung cuộc - dành riêng cho khách hàng có tổng tiền gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền từ 5 tỷ đồng, kỳ hạn 06 tháng trở lên trong thời gian từ 1/10/2026 đến 31/01/2027 - dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 2/2027 với giải thưởng cao nhất là 3 bất động sản Sun Group trị giá 15 tỷ đồng/giải.

Mã dự thưởng được phát hành theo từng kỳ quay và chỉ có hiệu lực trong kỳ tương ứng. Hình ảnh cùng kết quả các buổi quay thưởng được công khai trên các kênh truyền thông chính thức của NCB.

Khách hàng cũng có cơ hội thử vận may mỗi ngày trên ứng dụng NCB iziMobile. Với khoản tiết kiệm mở mới từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng và đáp ứng thể lệ, khách hàng được cấp mã quay thưởng để có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị trong tổng số hơn 70.000 phần quà của NCB, gồm điện thoại iPhone Duo 512GB, vàng 24K và các giải tiền mặt trị giá tới 3,5 triệu đồng/giải.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại quay số may mắn Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền:

Tổng đài chăm sóc khách hàng NCB: 1800 6166

Email: callcenter@ncb-bank.vn

Website: https://sieudacquyen.ncb-bank.vn/

(Nguồn: Ngân hàng NCB)