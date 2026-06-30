Ngày 30/6, tại Đà Nẵng, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam tổ chức hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới".

Phát biểu tại hội thảo, ông Kevin Bruce Iwanaga, Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp Cơ quan điều hành VIFC-DN, cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang thay đổi nhanh theo hướng số hóa, dòng vốn xuyên biên giới và phát triển bền vững. Đây là cơ hội để Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, tham gia sâu hơn vào chuỗi tài chính quốc tế.

Ông Kevin Bruce Iwanaga cho rằng, VIFC-DN không đơn thuần là một trung tâm tài chính mới mà sẽ trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế thực của Việt Nam.

Theo ông, VIFC-DN không đơn thuần là một trung tâm tài chính mới mà sẽ trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế thực của Việt Nam, đưa nguồn lực vào hạ tầng, công nghệ, logistics, nông nghiệp, năng lượng và tăng trưởng xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VIFC-DN xác định 5 sản phẩm ưu tiên, gồm token hóa tài sản thực; tín chỉ carbon và sàn giao dịch tín chỉ carbon; sàn giao dịch hàng hóa; quỹ đầu tư và quản lý tài sản; thị trường trái phiếu.

Theo ông Kevin Bruce Iwanaga, năm sản phẩm này không hoạt động riêng lẻ mà tạo thành một hệ sinh thái huy động vốn hiện đại.

Trong đó, token hóa tài sản thực sẽ giúp chuyển các tài sản như hạ tầng, bất động sản thành tài sản có tính thanh khoản cao, mở rộng cơ hội huy động vốn. Thị trường tín chỉ carbon được kỳ vọng biến lợi thế về tài nguyên rừng và năng lượng tái tạo thành nguồn lực tài chính mới. Sàn giao dịch hàng hóa giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận vốn và quản trị rủi ro, còn quỹ đầu tư và thị trường trái phiếu sẽ tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và các dự án hạ tầng.

Hội thảo có sự tham gia của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

"Khi được triển khai đồng bộ, 5 sản phẩm này sẽ giúp thu hút dòng vốn quốc tế, cấu trúc lại nguồn vốn và phân bổ hiệu quả vào nền kinh tế thực, qua đó tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", ông Kevin Bruce Iwanaga nhấn mạnh.

Vị chuyên gia quốc tế cũng ví VIFC-DN là "cây cầu mới nhất và lớn nhất" kết nối Đà Nẵng với nguồn vốn toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dài hạn.

Theo TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trong bối cảnh các kênh huy động vốn truyền thống dần thu hẹp, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là động lực quan trọng để hình thành các kênh dẫn vốn mới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thiện thể chế, từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), khung pháp lý cho tài sản số, fintech đến cơ chế quản lý dòng vốn xuyên biên giới.

"Nếu quá thận trọng sẽ khó tạo sức cạnh tranh, nhưng nếu mở quá nhanh sẽ tiềm ẩn rủi ro. Điều quan trọng là phải cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro", TS Hiển nhấn mạnh.

Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương ngày 9/1/2026, đánh dấu bước ngoặt trong phát triển mô hình tài chính mới tại Việt Nam, mở ra cơ hội đột phá không chỉ cho thành phố mà còn cho cả nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trong chiến lược phát triển mới, IFC được xác định là một trụ cột tăng trưởng quan trọng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút dòng vốn quốc tế và định vị vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới tài chính khu vực. Theo thông tin tại hội thảo, VIFC Đà Nẵng hiện có 12 thành viên tham gia, 11 nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương và 9 nhà đầu tư khác đang nghiên cứu cơ hội hợp tác, tạo nền tảng ban đầu cho quá trình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố.