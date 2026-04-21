Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trụ sở Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (CIFC) đã được hoàn thiện. Trụ sở này có địa chỉ ở số 34 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu (TPHCM).

Đây là tòa nhà 3 tầng nằm tại vị trí đắc địa gần góc ngã tư Nguyễn Văn Trỗi giao Huỳnh Văn Bánh. Địa điểm này trước đây là trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (cũ).

Tháng 1/2026, Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định phê duyệt địa điểm đặt trụ sở CIFC tại đây.

Việc thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế là "mảnh ghép" quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái của Trung tâm tài chính quốc tế.

Tòa án chuyên biệt là thiết chế tư pháp được tổ chức và hoạt động theo luật riêng. Cơ quan này có thẩm quyền xét xử các tranh chấp phát sinh từ hoạt động tài chính - thương mại tại Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), đặc biệt là các tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp tài chính phức tạp và các vụ việc đòi hỏi áp dụng chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế được đặt tại vị trí Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (cũ). Ảnh: T.C

Theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế, CIFC là một trong hai thiết chế giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế. Cơ quan còn lại là Trung tâm trọng tài quốc tế.

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nêu rõ, CIFC là tòa án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân. Quy tắc tố tụng của CIFC là quy định pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt này.

Ngoài ra, pháp luật tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt được thực hiện theo quy định của luật nêu trên và quy tắc tố tụng bảo đảm tính linh hoạt, rút gọn.

Cũng theo luật, nguyên tắc áp dụng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt như sau:

Một là, trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế với các luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của Luật CIFC.

Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật CIFC được áp dụng trong trường hợp có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

Hai là, trong trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội ban hành sau ngày Luật CIFC có hiệu lực thi hành (1/1/2026) và có quy định đặc thù, vượt trội hơn liên quan đến Tòa án chuyên biệt thì áp dụng quy định đó.

Ba là, trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật CIFC thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được xây dựng với hạ tầng thể chế vượt trội và vận hành hệ sinh thái tài chính để kết nối các nguồn lực toàn cầu với nền kinh tế Việt Nam; cung cấp dịch vụ hành chính theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ sự liêm chính và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia. IFC hiện có tại TPHCM và Đà Nẵng. Tại TPHCM, Trung tâm tài chính quốc tế chính thức ra mắt vào ngày 11/2/2026. Đến nay, trung tâm này đã thu hút hơn 9,1 tỷ USD vốn đăng ký và hơn 500 doanh nghiệp đăng ký tham gia thành viên.