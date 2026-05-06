Chiều 6/5, UBND xã Tuy An Nam cho biết, địa phương vừa nhận được báo cáo từ Trạm Y tế về việc 5 người dân bị chó nghi dại tấn công tại khu vực chợ An Chấn.

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, tại khu vực chợ An Chấn (vùng giáp ranh giữa thôn Phú Quý và Mỹ Quang Nam) xuất hiện một con chó màu đen có biểu hiện bất thường như lừ đừ, mắt đỏ, gỉ mắt...

Con chó cắn 5 người sau đó bị tiêu hủy. Ảnh: TN

Con vật này sau đó bất ngờ lao vào tấn công 5 người đi đường rồi bỏ chạy vào vườn nhà dân tại khu phố Xuân Dục (phường Bình Kiến).

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân vây bắt được con chó nêu trên và mang đi tiêu hủy.

Theo ghi nhận, tất cả các nạn nhân đều bị con chó cắn từ 1 đến 7 nhát vào vùng tay và chân. Trong đó, riêng ông N.N.T. (trú tại thôn Xuân Dục, xã Tuy An Nam) bị cắn 7 nhát ở chân phải.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được sơ cứu và hướng dẫn khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiêm huyết thanh kháng dại.