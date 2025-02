Công an tỉnh Bến Tre hôm nay (19/2) cho biết Công an huyện Mỏ Cày Bắc đang củng cố hồ sơ xử lý 5 người có hành vi “Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng”.

Theo công an, khoảng 15h ngày 17/2, Công an thị trấn Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất việc mua bán gạo không có nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ. Số gạo này đang được bày bên lề đường thuộc tỉnh lộ 882, do anh Bùi Văn Hoàng Phong (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách) tổ chức bán.

2 người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Bến Tre

Số lượng gạo trên xe tải và bày bán trên lề đường gồm khoảng 30 bao tải, loại 50kg/bao. Qua kiểm tra, anh Phong không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Lực lượng chức năng nhiều lần vận động, yêu cầu anh này về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2 làm việc. Tuy nhiên, Phong không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm, dùng điện thoại gọi cho người nhà đến thu gom gạo cho lên xe tải và khóa cửa thùng xe.

Anh Phong được cho là cản trở và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Phó trưởng công an thị trấn và 1 thành viên Đội dân phòng cơ động thị trấn Phước Mỹ Trung bị chấn thương phần mềm.

Theo công an, khi đó, những người có liên quan tiếp tục dùng điện thoại quay video phát tán lên mạng xã hội với lời lẽ bịa đặt, vu khống lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an phối hợp cùng lực lượng liên quan khống chế 5 người, gồm anh Phong và 4 người khác, đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng cho biết thêm qua làm việc, những người này đã thừa nhận có hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.