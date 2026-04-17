Năm 2026, Học viện tiếp tục triển khai các phương thức xét tuyển theo hướng đánh giá toàn diện năng lực người học, phù hợp với đặc thù đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Việc đa dạng hóa tiêu chí tuyển sinh được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi cử, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh phát huy thế mạnh cá nhân.

Cụ thể, Học viện áp dụng 5 phương thức xét tuyển.

Thứ nhất, xét tuyển tài năng, bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực. Phương thức này dành cho các thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Đồng thời, học sinh đạt giải cấp tỉnh/thành phố hoặc theo học tại các trường THPT chuyên cũng có thể tham gia xét tuyển thông qua hồ sơ năng lực.

Thứ hai, xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế SAT/ACT. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nếu đạt từ 1130/1600 điểm SAT hoặc từ 25/36 điểm ACT trở lên. Các chứng chỉ cần còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét tuyển.

Thứ ba, xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy. Năm 2026, Học viện sử dụng kết quả từ 4 kỳ thi độc lập do các đơn vị uy tín tổ chức, gồm: kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (từ 50 điểm), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 75 điểm), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 600 điểm) và kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (từ 15 điểm).

Thứ tư, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và học bạ THPT. Điều kiện gồm chứng chỉ IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 65 hoặc TOEFL ITP từ 513 trở lên, cùng với kết quả học tập 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển. Học viện không chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh thi theo hình thức trực tuyến tại nhà.

Thứ năm, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tiếp tục là phương thức chủ đạo, sử dụng tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với từng ngành đào tạo, cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Song song với các phương thức xét tuyển, Học viện áp dụng chính sách cộng điểm nhằm khuyến khích thí sinh có thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ. Theo đó, thí sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp hoặc có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên có thể được cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 30. Tổng mức điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin tiếp tục gia tăng. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự được đào tạo bài bản, có khả năng thực hành và thích ứng nhanh với công nghệ mới. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới tuyển sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, việc triển khai đồng thời nhiều phương thức xét tuyển là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời tạo thêm cơ hội cho thí sinh tiếp cận môi trường đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và cách tính điểm thí sinh và phụ huynh liên hệ:

Phòng Đào tạo & KHCN Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. HCM

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://ptithcm.edu.vn

Cẩm nang 21 ngành/chương trình đào tạo: ptithcmc.edu.vn

Điện thoại: (028) 38297220

Fanpage: https://www.facebook.com/ptithochiminh

Zalo: https://zalo.me/2628349437532607557

(Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)