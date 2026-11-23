Ngay đầu học kỳ 1 năm học 2026-2027, đã có ít nhất 6 học sinh của Việt Nam vừa đạt được mức điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, lọt top 1% của thế giới.

SAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng để xét tuyển, đánh giá năng lực học sinh.

Mới đây, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) liên tiếp thông tin có 3 học sinh vừa đạt được mức điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

3 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa đạt mức điểm SAT tuyệt đối. Lần lượt từ trái sang gồm: Phạm Thu Uyên (lớp 12A9 chuyên Anh); Phạm Hải Đăng (lớp 12A3 chuyên Anh) và Phạm Thị Thảo Nguyên (lớp 12D1 chuyên Nhật).

Cụ thể, em Phạm Hải Đăng, học sinh lớp 12A3 chuyên Anh vừa xuất sắc đạt mức điểm này với phần Đọc hiểu và Viết đạt 800/800; phần thi Toán cũng đạt 800/800.

Em Phạm Thu Uyên, học sinh lớp 12A9 chuyên Anh cũng đạt kết quả tương tự. Thu Uyên cũng đạt mức IELTS 8.0.

Trong kỳ thi SAT ngày 7/11, em Phạm Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 12D1 chuyên Nhật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cũng đạt 1600/1600 điểm.

Cùng ở Hà Nội, Trường THPT Yên Hòa cũng vừa vinh danh em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 12D1 của K65 khi xuất sắc đạt thành tích này.

Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 12D1 của Trường THPT Yên Hòa đạt mức điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. Ảnh: THPT Yên Hòa.

Trong học kỳ I lớp 12, em Nguyễn Mạnh Cường (học sinh lớp 12C6 chuyên Tiếng Nga của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) cũng nhận điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. Mạnh Cường cũng đạt IELTS 8.0.

Trước đó, hồi giữa tháng 9/2026, em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 12C3A chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai cũng đạt được thành tích này.