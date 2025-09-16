Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước đoạn video và "bức tâm thư" của bé trai H. (2012) tố cáo bị mẹ kế bạo hành tại phường Kiến Hưng, Hà Nội. Bài viết Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác kèm 3 đoạn video từ camera an ninh và những dòng nhật ký được lan truyền rộng rãi. Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Trái ngược với hình ảnh đau lòng từ vụ việc bé H., trong thế giới showbiz Việt lại tồn tại những câu chuyện lay động về mẹ kế - những người phụ nữ đã chứng minh rằng tình mẫu tử không chỉ đến từ dòng máu mà còn từ trái tim rộng mở.

Khi tình thương vượt qua câu chuyện máu mủ

Mỹ Linh là hình ảnh mẹ kế lý tưởng. Khi bước vào cuộc đời nhạc sĩ Anh Quân năm 1998, nữ diva đón nhận Anna Trương - cô bé 5 tuổi mắt xanh, da trắng như một món quà từ cuộc tình trước của chồng. Điều đặc biệt là Mỹ Linh đã viết thư gửi mẹ ruột Anna ở Đức, cam kết sẽ yêu thương, chăm sóc và giáo dục cô bé như con ruột. Lời hứa ấy đã được giữ trọn vẹn suốt hơn 30 năm qua. Mỹ Linh gửi đến Anna tình thương không chỉ là lời nói mà là tình cảm chân thành từ trái tim một người mẹ.

Ca sĩ Mỹ Linh và con gái Anna Trương. Người mẫu Đàm Thu Trang bên Subeo cùng Cường Đô La và con gái.

Với Đàm Thu Trang, khi yêu Cường Đô La, cô hiểu rằng việc yêu một người đàn ông có con riêng đồng nghĩa với việc phải mở lòng đón nhận cả Subeo. Sự khéo léo của cô thể hiện qua việc không cạnh tranh mà hòa hợp với Hồ Ngọc Hà - mẹ ruột Subeo. Khi Subeo hồn nhiên nói: "Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ", Thu Trang quyết tâm trở thành người mẹ thứ 2 xứng đáng cho cậu bé.

Con gái riêng của Shark Bình chụp ảnh chung với Phương Oanh.

Diễn viên Phương Oanh được mệnh danh là mẹ kế "điểm 10" nhờ cách cư xử tinh tế với các con riêng của chồng. Sau khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh kiên nhẫn xây dựng niềm tin với những đứa trẻ vốn còn e dè với người phụ nữ mới trong cuộc đời bố. Thay vì áp đặt vai trò làm mẹ, cô chọn cách trở thành người bạn đầu tiên, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của các con. Sự chân thành đó đã được đáp lại bằng tình cảm chân thật từ các bé, khiến gia đình nghệ sĩ trở nên hòa hợp và gắn kết.

"Đừng thay thế, hãy đồng hành"

Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng là một trong những người nổi tiếng được nhiều khán giả khen ngợi khi có sự quan tâm và mối quan hệ tốt đẹp với cháu Nhật Minh - con trai riêng của doanh nhân Huỳnh Trung Nam - ông xã hiện tại của người đẹp.

Trong bối cảnh dư luận đang quan tâm đến vụ việc bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành, hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ với VietNamNet: "Tôi đau lòng và ám ảnh. Với tư cách là một người mẹ, dù là mẹ ruột hay mẹ kế, tôi không thể hiểu nổi làm sao một người phụ nữ lại có thể ra tay như vậy với một đứa trẻ.

Trẻ con sinh ra vốn dĩ mong manh, cần được yêu thương và che chở. Khi đứa trẻ phải cầu cứu vì bị chính người thân trong gia đình bạo hành, điều đó cho thấy không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự tuyệt vọng về tinh thần.

Tôi nghĩ xã hội không nên khoanh tay đứng nhìn những câu chuyện như vậy lặp lại. Mỗi người lớn nhất là khi bước vào vai trò làm cha, làm mẹ cần tự vấn về trách nhiệm, về tình yêu thương đúng nghĩa, chứ không thể viện cớ mối quan hệ 'con riêng' hay 'mẹ kế' để cho phép bản thân làm tổn thương trẻ nhỏ".

Hoa hậu Hà Kiều Anh và Nhật Minh - con riêng của chồng (tóc vàng) chụp ảnh cùng gia đình.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm xây dựng mối quan hệ với con riêng của chồng, Hà Kiều Anh chia sẻ nguyên tắc quan trọng nhất: "Đừng bao giờ cố gắng 'thay thế' mẹ ruột của đứa trẻ, mà hãy trở thành một người đồng hành, một người bạn đáng tin cậy. Tình cảm không thể ép buộc, mà cần được gieo trồng từ sự chân thành, nhẫn nại và bao dung.

Khi bước vào một gia đình có con riêng, người mẹ kế cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, bỏ qua cái tôi cá nhân để hiểu rằng đứa trẻ cũng đang chịu nhiều xáo trộn về mặt cảm xúc. Đừng nóng vội đòi hỏi con phải yêu thương mình ngay mà hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ và không phân biệt đối xử.

Quan trọng nhất là tạo ra môi trường công bằng trong cảm xúc, để con riêng và con chung đều cảm thấy được yêu thương như nhau.

Khi tôi lấy chồng, con riêng của anh đã lớn nên trong gia đình tôi các con không bao giờ có sự ganh tỵ nhau".

Hà Kiều Anh chia sẻ thêm: "Điều khó nhất của làm mẹ, nhất là mẹ kế, chính là giữ được sự công bằng trong vô vàn những khác biệt. Nhưng nếu thực sự yêu thương chồng của mình, muốn vun đắp một gia đình hạnh phúc, ta sẽ luôn tìm được cách.

Tôi luôn cố gắng dành thời gian riêng cho từng đứa trẻ để con được cảm thấy mình là “duy nhất” trong mắt mẹ. Mỗi đứa trẻ có cá tính khác nhau nên cách thể hiện yêu thương cũng phải linh hoạt. Nhưng dù khác nhau đến đâu, nguyên tắc không thay đổi là: không phân biệt nguồn gốc, con anh hay con chúng ta, chỉ nhìn bằng tình yêu và trách nhiệm.

Về kỷ luật, tôi không phạt nặng tay nhưng luôn rõ ràng và nhất quán. Khi con mắc lỗi, dù là con ruột hay con riêng, tôi đều ngồi xuống nói chuyện, để con hiểu vì sao hành vi đó không nên chứ không chỉ đơn thuần là phạt cho xong. Tôi tin rằng, khi trẻ cảm nhận được sự công bằng và tôn trọng, các con sẽ dần mở lòng và xây dựng mối quan hệ gắn kết với mình một cách tự nhiên nhất.

Tôi và con riêng của chồng thân thiết như bạn bè, các con tôi rất yêu thương anh hai và cháu luôn hỏi ý kiến tôi khi có những vấn đề không giải quyết được".

Hà Kiều Anh chia sẻ về việc dạy con:

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: HKA