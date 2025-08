Ngày 4/8, Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa 6 người bị lạc trên núi Minh Đạm, xã Phước Hải, TPHCM về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi 6 người bị lạc trên núi Minh Đạm. Ảnh: Quang Anh

Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa 3/8, nhóm 6 bạn trẻ từ TPHCM tự tổ chức chuyến tham quan núi Minh Đạm. Sau gần 2 giờ leo núi, do không thông thạo địa hình, nhóm bị mất phương hướng giữa rừng sâu. Sóng điện thoại tại khu vực này yếu, khiến việc định vị và liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Một thành viên trong nhóm đã cố gắng liên hệ với Công an xã Phước Hải để cầu cứu. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Điền - Đất Đỏ, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Minh Đạm và Đại đội Pháo binh 38 tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ.

Nhóm 6 người được đưa xuống chân núi để trở về nhà. Ảnh: Quang Anh

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được vị trí nhóm người bị lạc, cách chân núi khoảng 4,5km. Cả nhóm sau đó được hỗ trợ đưa xuống núi an toàn và trở về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, khu vực núi Minh Đạm có địa hình rừng núi khá phức tạp, nhiều lối mòn dễ gây nhầm lẫn, do đó du khách nên chủ động thông báo với chính quyền địa phương khi tổ chức các hoạt động khám phá hoặc đi theo lộ trình đã được hướng dẫn, tránh di chuyển tự do để đảm bảo an toàn.