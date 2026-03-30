Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) từ ngày 4-5/4 (nhằm ngày 17-18/2 Bính Ngọ).

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được Trung ương Giáo hội lựa chọn tổ chức trước tiên, đóng vai trò “đại hội điểm” để làm hình mẫu triển khai cho 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hoà thượng Thích Lệ Trang: "Đại hội đặt yêu cầu chặt chẽ về công tác nhân sự, tổ chức, đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới chung". Ảnh: BTC

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, đại hội diễn ra trong bối cảnh GHPGVN thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các ban ngành theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, đại hội không chỉ chú trọng nội dung mà còn đặt yêu cầu chặt chẽ về công tác nhân sự, tổ chức, đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới chung.

Đại hội mang chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, được xác định là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TPHCM trong nhiệm kỳ mới, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và UBND TPHCM chấp thuận.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội dự kiến có khoảng 600 đại biểu tham dự, bao gồm đại biểu Ban Chứng minh, Trung ương Giáo hội, đại biểu chính quyền, khách mời và 434 đại biểu chính thức. Chương trình đại hội có 18 tham luận đến từ các ban chuyên môn như Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Ni giới…

Cùng với nội dung đại hội, các hoạt động Phật sự thời gian qua cũng được ghi nhận với nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Nổi bật là các chương trình cứu trợ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, phối hợp tổ chức bếp ăn dã chiến trong các đợt thiên tai, với tổng kinh phí gần 4.118 tỉ đồng.

Trước thềm đại hội, công tác trang trí, tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ tại nhiều cơ sở Phật giáo trên địa bàn, với cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng rôn, pano chào mừng, đồng thời hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026).

Thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được đưa ra tại buổi họp báo diễn ra sáng 30/3 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức.